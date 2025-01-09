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Fed會議紀錄揭曉！2025降息只有2次 官員憂川普新政對通膨影響

2025/01/09 08:19

Fed會議紀錄揭曉！2025降息只有2次，官員憂川普政策對通膨影響（路透）Fed會議紀錄揭曉！2025降息只有2次，官員憂川普政策對通膨影響（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會週三（8日）公佈的會議紀錄顯示，聯準會官員在12月會議上表達了對通膨，以及當選總統川普政策可能產生的影響的擔憂，並表示由於不確定性，他們在降息方面將放慢腳步。

CNBC報導，會議摘要沒有點名川普，但至少4次提到了移民和貿易政策的變化可能對美國經濟的影響。

自川普11月贏得大選以來，他已表示計劃對中國、墨西哥和加拿大以及其他美國貿易夥伴徵收激進的懲罰性關稅。此外，他還打算尋求更多放鬆管制和大規模驅逐出境。

然而，川普行動的範圍，以及具體的行動方向，為未來的發展帶來了一系列模糊性，聯邦公開市場委員會成員表示，需要謹慎行事。

會議紀要指出，幾乎所有參與者都認為通膨前景的上漲風險已經增加，作為做出這一判斷的理由，參與者引用了最近強於預期的通膨數據，以及貿易和移民政策潛在變化可能產生的影響。

成員投票決定將央行基準借款利率下調至4.25%-4.5%的目標區間。

2025年降息下調至2次 1月按兵不動

不過，他們也將2025年的降息預期，從4次下調至2次，假設增幅為1碼。自去年9月以來，聯準會將基金利率下調了整整1個百分點，目前的市場定價表明，今年只會再下調一兩次。根據芝商所集團的 FedWatch 指標，交易員認為FOMC在1月28日至29日的會議上將按兵不動的可能性接近100%。

會議紀錄顯示，降息的步伐確實可能會放緩。文件稱在討論貨幣政策前景時，與會者表示，委員會已處於或接近適當放慢政策寬鬆步伐的階段。

此外，委員們一致認為，「與委員會9月開始放鬆政策時相比，現在的政策利率明顯更接近中性值。此外，許多與會者表示，多種因素凸顯了未來幾季需要謹慎制定貨幣政策決策的必要性。

勞動力市場和強勁的經濟活動，到2024年，國內生產總值一直以高於趨勢的速度增長。

絕大多數與會者指出，在當前時刻，由於其政策立場仍然具有明顯的限制性，委員會會議紀要稱，我們有能力花時間評估不斷變化的經濟活動和通膨前景，包括經濟對委員會早期政策行動的反應。

摘要進一步指出，一些成員已開始將政策變化納入其預測，但尚不清楚有多少人這樣做。

官員強調，未來的政策舉措將取決於數據的發展情況，而不是按照既定的時間表進行。聯準會首選指標顯示，與去年同期相比，11月核心通膨率為2.4%，若包括食品和能源價格，則為2.8%。聯準會的通膨目標為2%。

通膨率2%目標2027年才會發生

在會議上分發的文件中，大多數官員表示，雖然他們預計通膨率將下降至2%，但他們預計這種情況要到2027年才會發生，並預計近期風險是上漲。

個別成員預期的「點陣圖」顯示，他們預計2026年還會再降息兩次，之後可能還會再降一兩次，最終將長期聯邦基金利率降至3%。

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