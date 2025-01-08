廣達12月、第4季業績刷新紀錄 去年營收創新高

廣達看好今年旗下雲端運算事業貢獻的營收比重將持續擴大。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）受惠於輝達（NVIDIA）AI伺服器GB200小量出貨，加上既有機種持續受到下游拉貨，去年12月、第4季業績同步創下歷史同期新高，2024全年營業額更是寫下歷年新猷，由於管理層目標GB200第1季起步放量，儘管首季筆電供應平淡，但整體營運可望淡季不淡，優於去年同期表現。

廣達去年12月營收1384.16億元，月減2.1%、年增49%，整體第4季業績4156.62億元，季減2.1%、年增44.35%，2024全年營收1.4兆元、年增29.8%。

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筆電出貨方面，廣達去年12月出貨430萬台，月增19.44%、年增16.21%，整體第4季出貨1110萬台，季減11.9%、年增6.73%，2024全年出貨4590萬台、年減2.13%。

廣達表示，從季節性變化來看，往年首季都會是筆電出貨到低谷期，第2季起恢復成長，至第3季邁入旺季階段，預估今年筆電出貨年增個位數百分比，實際情形仍需觀察終端市場對於今年AI PC新品的使用反應。

談到AI伺服器業務，廣達看好今年旗下雲端運算事業貢獻的營收比重將持續擴大，由於伺服器產線自動化程度較高，將可望不會受到農曆春節期間工作天數減少所帶來的影響，公司目標首季針對GB200放量出貨。

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令2日在集團旺年會中指出，由於AI伺服器與相關大語言模型持續迭代，公司將擴增大約600名研發人力以迎接機會，集團2年前開始佈局美國產能，未來壓力相對較小，預計第3季開始向市場供應輝達（NVIDIA）GB300伺服器。

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