兆豐金2024年稅後獲利再創新高347.66億元、年增4.6%（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）113年獲利持續成長，1至12月累計稅後盈餘347.66億元、年增4.6%，仍為歷年新高，EPS2.35元。截至12月31日，兆豐金每股淨值24.54元。

兆豐金2024年12月單月稅後盈餘27.05億元，1至12月稅後盈餘347.66億元，與2023年稅後盈餘332.38億元相較，年增4.6%。

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分析去年各子公司的表現，兆豐金表示，兆豐銀12月稅後盈餘9.30億元，未達以往單月獲利水準，雖然財務操作表現較上月佳，但因授信量增，以及評估美國、歐洲、柬埔寨等商用不動產壞帳風險，增提10億元呆帳準備，使得獲利狀況受影響；全年兆豐銀累計稅後盈餘283.70億元。

兆豐證券12月稅後盈餘1.16億元，全年累計稅後盈餘為25.50億元。兆豐金表示，兆豐證券歷來獲利最佳為2021年27.48億元，去年稅後獲利25.5億元已是歷年次佳表現。

兆豐票券12月稅後盈餘1.61億元，全年累計稅後盈餘為22.06億元，僅略遜於2023年全年稅後獲利的 30.4億元；兆豐產險單月稅後盈餘0.37億元，全年累計稅後盈餘為4.12億元，更是在歷經2022年防疫保單風暴鉅額虧損後，獲利表現最佳的一年。

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