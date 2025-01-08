晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

兆豐金2024年稅後獲利再創新高347.66億元 年增4.6％

2025/01/08 11:13

兆豐金2024年稅後獲利再創新高347.66億元、年增4.6%（記者李靚慧攝）兆豐金2024年稅後獲利再創新高347.66億元、年增4.6%（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）113年獲利持續成長，1至12月累計稅後盈餘347.66億元、年增4.6%，仍為歷年新高，EPS2.35元。截至12月31日，兆豐金每股淨值24.54元。

兆豐金2024年12月單月稅後盈餘27.05億元，1至12月稅後盈餘347.66億元，與2023年稅後盈餘332.38億元相較，年增4.6%。

分析去年各子公司的表現，兆豐金表示，兆豐銀12月稅後盈餘9.30億元，未達以往單月獲利水準，雖然財務操作表現較上月佳，但因授信量增，以及評估美國、歐洲、柬埔寨等商用不動產壞帳風險，增提10億元呆帳準備，使得獲利狀況受影響；全年兆豐銀累計稅後盈餘283.70億元。

兆豐證券12月稅後盈餘1.16億元，全年累計稅後盈餘為25.50億元。兆豐金表示，兆豐證券歷來獲利最佳為2021年27.48億元，去年稅後獲利25.5億元已是歷年次佳表現。

兆豐票券12月稅後盈餘1.61億元，全年累計稅後盈餘為22.06億元，僅略遜於2023年全年稅後獲利的 30.4億元；兆豐產險單月稅後盈餘0.37億元，全年累計稅後盈餘為4.12億元，更是在歷經2022年防疫保單風暴鉅額虧損後，獲利表現最佳的一年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財