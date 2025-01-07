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不動產收益率門檻大降至2.54％ 保險業壓力減

2025/01/07 19:29

避免保險業不動產投資受到短期利率調整影響，金管會調整保險業不動產收益率計算標準，從原先二、九七％大降至二．五四五％。（本報資料照）避免保險業不動產投資受到短期利率調整影響，金管會調整保險業不動產收益率計算標準，從原先二、九七％大降至二．五四五％。（本報資料照）

〔記者徐義平、高嘉和/台北報導〕避免保險業不動產投資受到短期利率調整影響，金管會調整保險業不動產收益率計算標準，從原先二、九七％大降至二．五四五％；商仲業者多認為，中央銀行過去幾年五度升息，最低收益率門檻拉高到二．九七％，造成保險業持有不動產原可符合標準，卻因連續升息，只能寫檢討報告，不然就得調漲租金，收益率降低將可幫保險業者「減壓」。

金管會先前已預告修正「保險業辦理不動產投資管理辦法」，將不動產投資的法定收益率計算標準，從原來郵局二年期定儲機動利率，調整為近五年郵局一月一日牌告二年期定儲機動利率的平均利率，七日起正式上路，最低收益率標準也從二、九七％大降至二．五四五％。

商仲業者指出，央行從二○二二年起利率連五升，保險業投資不動產最低收益率門檻從先前的二．○九五％拉高到二．九七％，導致保險業者手中既有的房地產很大比例變得不符合門檻，只能寫檢討報告或調漲租金，甚至得被迫賣樓。

房仲業者認為，修正後最低收益率門檻降至二．五％上下，能夠有效紓解保險業者手中房地產收益率不符規定的壓力；另過去二年商用不動產幾乎見不到保險業者出手，關鍵就是找不到符合門檻的房地產，尤其是台北市等於不能買，保險業只能到大台北以外的區域直接買地興建，並設定符合規定投報率的商用不動產建案，所以才常見保險業買地自建的案例比買商用不動產來得多。

也有商仲業者預期，最低收益率門檻往下調，今年就可看到保險業者重新回到市場當最大買家。

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