潘思亮拋日本「觀光立國」經驗 籲鬆綁外籍生工作限制

工商協進會常務理事潘思亮。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕工商協進會常務理事、晶華飯店董事長潘思亮26日表示，台灣觀光業應參考日本的「觀光立國」經驗，讓觀光客進來可以產生外匯，並由逆差轉為順差，在工商早餐會上已建議政府鬆綁在台外籍生工作限制，以因應少子化。

兩岸觀光受限禁團令等影響持續，觀光產業低迷。潘思亮今表示，建議政府依照日本經驗，重新定義台灣觀光業。他分析，日本在2014年因安倍三箭、以觀光立國，觀光業從數兆日圓的逆差，到2019年就有4兆元順差，去年日本觀光順差5兆元，今年肯定加倍，他說，日本觀光業僅次汽車行業，帶領經濟復甦。

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反觀台灣的觀光逆差仍有4千億元，應將觀光業變成有策略性的出口產業，他說，日本的做法是均衡地方，發展地方特色。配套上台日都同樣有少子化問題，但日本開放5年實習生可以入境簽證工作，現在赴日旅遊，就會看到很多外國人在飯店工作，帶領日本觀光復甦。

潘思亮建議政府鬆綁在台外籍學生、外籍實習生的限制，另外，台灣最重要、舉世聞名的太魯閣，因為0403花蓮地震還在修復中，盼政府加緊腳步，全力搶通中橫公路，以及燕子口、九曲洞、長春祠等周邊景點。

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