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AI妖股回歸？美超微股價7個交易日狂飆逾100％

2024/11/26 10:46

美超微（Super Micro）近日股價上漲。（路透資料照）美超微（Super Micro）近日股價上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕先前因安永會計師事務所辭職，股價狂瀉面臨下市危機的美超微（Super Micro），近日因會計師事務所BDO USA（立本會計師事務所）接手該公司的審計業務後，股價起死回生，週一飆升超過15%，連續第3個交易日漲幅達雙位數，17年來上市首見，且過去7個交易日美超微股價漲了104％以上。

綜合外媒報導，有「AI妖股」之稱的美超微（Super Micro），股價自2022年初到今年3月達到峰值，兩年內飆升了20倍以上，該公司的市值一度約為700億美元（約新台幣2.2兆元），不過，受到下市風暴衝擊，股價一路下挫，引發下市危機。

不過隨著公司宣布聘請BDO作為新的審計師，並向納斯達克提交了1份計劃，詳細說明其為重新獲得交易所合規性所做的努力，股價出現大幅起色。

美超微股價在上週累計飆升78.4%後，該股在週一續噴逾15%至每股38.41美元，過去7個交易日裡，美超微股價暴漲104%以上。

此外，美超微股價還迎來連續第3次實現兩位數百分比漲幅，上週五上漲11.6%，上週四上漲15.1%，這是自2007年3月該公司上市以來首次締造的紀錄。

瑞穗證券分析師拉克什（Vijay Rakesh）近期給客戶的報告指出，他相信那斯達克交易所已經批准了超微合規計畫，而做出決定可能需要2到5週時間，該公司年報提交截止日期為2025年2月。

拉克什還強調，儘管延遲提交財務數據對訂單產生一些影響，但美超微仍然是人工智慧伺服器領域的技術領導者。

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