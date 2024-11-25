中國爆黑心羽絨服「含絨量0」 恐內摻豬毛、狗毛

中國浙江一家生產銷售兒童羽絨服的廠家，日前爆出其生產、銷售的羽絨服「羽絨含量是0」。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國浙江省湖州市一家生產銷售兒童羽絨服的廠家，日前爆出其生產、銷售的羽絨服「羽絨含量竟然是0」。有業內人士透露，羽絨成本漲價，市面上大量低價產品會以碎絨、豬毛、狗毛冒充。

綜合中國媒體報導，近日警方發現，當地一家服裝廠直播時，以遠低於市場價格，一件僅89元人民幣（約新台幣389元）販售兒童羽絨外套。蒐證多日後，警方查獲7萬餘件吊牌上標著含絨量70%的羽絨服，經檢測卻發現該批服裝的「羽絨含量為0」，全部都是假羽絨服，隨後逮捕3人，查獲7萬餘件假羽絨服市價700餘萬元人民幣（約新台幣3066萬元）。

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該公司負責人坦承，7月就開始做羽絨外套，今年生意不好做，羽絨價格又高，便動起歪主意，用「粉碎毛」以次充好降低成本，實際上就是鴨、鵝毛的邊角廢料粉碎以後成為絲絨狀，這種填充的羽絨服不僅不保暖，由於缺乏高溫消毒等程序，還有可能產生異味和病菌。更有業內人士稱，羽絨服還有用豬毛、狗毛等其他雜質增重，這方法已經存在多年。

除了羽絨外套，包括羽絨被等「假羽絨製品」也相當泛濫，同樣一款正常羽絨被，成本800元人民幣（約新台幣3504元），假羽絨被成本只要一半，僅400元人民幣（約新台幣1752元），這些假羽絨被除了被消費者買回家中，也會流向酒店、民宿等場所。

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