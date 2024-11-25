中國經濟風險大 外資大舉拋售股債約13兆元

由於市場對中國「救市」 措施感到失望，加上美國候任總統川普恐對中國所有進口商品徵收60%關稅，令市場更加擔憂投資中國的風險，近來外資大舉從中國股債市出走。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於市場對中國「救市」 措施感到失望，加上美國候任總統川普恐對中國所有進口商品徵收60%關稅，令市場更加擔憂投資中國的風險，近來外資大舉從中國股債市出走，合計拋售金額逼近台幣13兆元。

中國9月底推出一系列刺激措施後，掀起一波股市狂歡，10月初外資一度大舉流入中國股市。但因擔憂中國經濟成長仍將放緩，加上對11月8日中國官方記者會未公布新財政刺激措施感到失望，隨後外資已連續5週流出中國股市。《日經新聞》11月19日報導，過去4週外資從中國股市流出達169億美元（台幣5508億元），創下歷史新高。

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分析師指出，除了對中國「救市」政策的失望之外，川普承諾的對中國商品加徵60%關稅，也令市場更加擔憂投資中國的風險。

此外，英國《金融時報》11月22日報導，今年9月和10月，外國投資人拋售了逾2758億元人民幣（台幣12.4兆元）的中國債券（大部分是政府債券），其中包括拋售628億元人民幣（台幣2825億元）所謂的可轉讓銀行定期存單（NCD），這是許多採用上述交易策略的外國投資人傾向會購買的一種短期政府票據。野村證券表示，拋售如此大量的NCD，已創下史上兩個月最大拋售金額。

法國巴黎銀行大中華區外匯和利率主管王炬指出，由於中國人民銀行自8月以來的干預和財政部增加國債發行量，導致債券價格波動加大，也降低外國投資人對中國債券的吸引力。

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