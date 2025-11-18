傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

：台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁（右）於今年7月底退休，退休後還獲工研院頒授院士榮譽，由副總統蕭美琴到場授證。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁甫於今年7月底退休，75歲的他，旋即於10月底回鍋他的老東家、同時也是台積電競爭對手英特爾（Intel）任研發副總，震撼半導體業界；但其實最令業界震撼的是，傳出羅唯仁退休前，動用本身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走，台積電正蒐證中，準備對他有所動作，會不會比照先前三位工程師涉嫌竊取國家核心關鍵技術，以違反國安法辦理，有待觀察。

業界傳出，羅唯仁於10月底已赴英特爾任職，掌管研發到落地量產前的先進設備暨模組發展領域，這攸關英特爾最需要提升的生產良率，但英特爾不回應傳言，未予證實。一般業界人士聽到羅唯仁轉戰英特爾，直覺會認為，台積電沒有跟他簽競業禁止合約嗎？據了解，台積電通常會跟退休或離職主管簽競業禁止合約，限定18個月內不得到競爭同業工作，這期間會給予半薪，傳說羅唯仁未簽競業禁止合約，但即使簽了，台積電恐怕也告不成。

請繼續往下閱讀...

近期業界再傳出羅唯仁退休前，動用本身高階主管職權，指派屬下幫他影印大批台積電2奈米、A16、A14奈米及以下等先進製程技術相關機密資料，還要求相關下屬對他簡報，當時他是資深副總，拿取任何公司資料或指示下屬做甚麼，似乎都顯得理所當然；退休前公司還為他舉辦歡送會，感謝他任職台積電長達21年對公司的貢獻，並推薦他獲選工研院院士榮譽，以為以他的年紀應該真正退休，他又口口聲聲擁戴創辦人張忠謀、肯定台積電，但沒想到傳出他拿走大批機密資料，轉身就投效競爭對手英特爾去，這恐令厚待他的台積電相當難堪。

川普政府正大力推動美國重返生產製造，政府並投資入股英特爾10%，代表期望自家的英特爾在晶圓代工能重振旗鼓，做出一番成績；羅唯仁任職台積電長達21年，歷任營運與研發高階職位，知悉內部諸多研發與生產秘訣，又傳出帶走大批機密資料，若帶到英特爾，這對英特爾正積極推動晶圓代工業務，無疑是一大幫助，但是否會對台積電造成衝擊，甚至影響台灣半導體業，引起業界熱議。

業界近期傳出，台積電正在蒐集證據，並評估對羅唯仁有所動作，英特爾目前既是台積電競爭對手，也是台積電先進製程的主要客戶之一，加上羅唯仁是公司的老臣，台積電雖然不想撕破臉提告，但他若帶走很多機密資料回鍋英特爾，不僅侵害營業秘密，技術機密性比先前工程師拍攝２奈米更嚴重，台積電勢必要有所動作，台積電先前對工程師拍攝2奈米製程技術照，採取嚴懲，以涉嫌竊取國家核心關鍵技術、違反國安法辦理，羅唯仁若拿走更多2奈米以下的先進製程機密資料，台積電恐怕也不會置之不理，若蒐到證據會比照以違反國安法辦理，將有待觀察。本報記者上周詢問台積電公關窗口，公司是否會對羅唯仁提告，公關窗口並不知情，沒有具體回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法