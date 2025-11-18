台灣科技出口管制升級 量子電腦、先進晶片設備全列管

中研院自研自製5位元超導量子電腦的模型。（截取自中研院官網）

〔財經頻道／綜合報導〕全球地緣政治緊張升溫、科技供應鏈全面重組的背景下，台灣正加速強化技術管制框架，以確保關鍵科技不落入高風險用途。《路透》報導，台灣將進一步收緊對具民生與軍事「雙用途」技術的出口管制，範圍將涵蓋量子電腦與先進半導體設備，藉此履行阻止武器擴散的國際義務。

據了解，俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，台灣已多次更新出口管制規範，避免本地高科技產品被非法用於軍事用途。

台灣經濟部將針對雙用途項目與技術清單，以及軍品出口清單，啟動為期60天的檢視期，徵詢相關產業與利害關係人的意見，之後將公布最終規則。

經濟部表示，此次修法旨在符合「瓦聖那協議」（Wassenaar Arrangement）精神，雖然台灣因外交因素並非簽署國，但仍自願比照規範。新規上路後，台灣企業如欲出口相關技術與設備，將需取得政府核准。

台灣是全球最大的晶圓代工龍頭台積電（TSMC）所在地，而台積電也是輝達（NVIDIA）等 AI 大廠的重要先進晶片供應者。據報導，台灣對晶片出口採取更嚴格的分流與審查機制，今年6月已將中國華為與中芯國際新增列入出口管制名單，其中也包含塔利班與蓋達組織等禁制對象。

