川普關稅風暴來襲 外企加速撤中、首選目的地是「這裡」

美國知名金融公司「貝恩資本」發布最新研究顯示，世界頂級公司加速撤中步伐。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名金融公司「貝恩資本」發布最新研究顯示，世界頂級公司加速撤中步伐，近7成企業證實正將產從中國轉移出去，首選目的地並非美國，而是南亞。

美國之音報導，貝恩訪問166位企業執行長CEO和營運長COO。這些企業主管表示，正在將生產從中國轉移出去的公司佔比69%，比2022年的55%還要高出14個百份點。

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調查發現，這些撤中的企業前5大目的地是印度次大陸（南亞）、美國和加拿大、東南亞、西歐和拉丁美洲。赴南亞投資的公司佔39%，轉往美加的公司佔16%，前往東南亞的公司佔11%，至於西歐及拉美的公司比率各佔10%、8%。

調查報告還指出，有越來越多的企業正在將生產和業務回流至本國或至鄰國。受訪的企業高管表示，今年會將供應鏈轉移至距離市場更近地點的比例高達81%，比2022年的63%大幅增加。

外資企業加速撤中，中國失業率高居不下。（示意圖，路透）

調查報告認為，美國大幅提高對中國進口商品關稅稅率的可能性，將對中國造成新的打擊。尤其近2年中國陷入通縮，不僅造成大量工廠的倒閉和企業投資縮減，也使得失業人數急劇攀升和消費開支的嚴重萎縮，最突出的就是中國過剩產能問題日趨嚴重，引發越來越多的國家的抵制。

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