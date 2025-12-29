獨家》北市大安區爛尾樓二拍 底價打8折降至4.4億

台灣金服公告，台北市大安區「大安文樺」建案二拍，明年1月14日開標。（台灣金服提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台北市大安區「大安文樺」建案，預計興建6樓，但蓋到3樓因財務問題停工，淪為法拍屋，本月24日一拍因無人投標而流標，台灣金服今公告二拍，底價為4億3980萬元，較一拍底價打8折，預計明年1月14日開標，該建案為北市精華地段的首發法拍案，引起市場關注。

根據台灣金服公告，「大安文樺」建案為第三種住宅區，位於北市大安區樂業街118巷，為3層之未完工建物，基地面積約130坪、建物面積約408坪，鄰近捷運六張犁站、大安國小、台北和平籃球館、基隆高架道路等，住宅聚集，生活機能方便。

據了解，該建案原本規劃興建地上6樓、地下2層，共18戶，但2023年傳出跳票停工；根據實價登錄，該案於2022年預售時曾賣出2戶，總價2625~2650萬元、每坪單價108萬至109萬元。

根據公告資料，「大安文樺」建案債務人為台中商業銀行，24日一拍，底價5億4975萬元，因無人投標而流標。台灣金服今公告二拍，底價打8折，降至4億3980萬元。台灣金服表示，此案可說是北市精華地段的首發法拍案，二拍應是可以接手的價格，未來有沒有辦法與隔鄰合作都更，提高容積率以創造利潤，就看接手建商的能力。

