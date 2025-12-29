中國瑞幸咖啡衝著星巴克來？ 統一董事長羅智先：蠻歡迎的

中國最大咖啡品牌瑞幸咖啡傳將以代理模式進軍台灣，統一集團董事長羅智先今天在新市物流園區啟用後受訪表示，星巴克可以藉著同業來檢視自己的定位是不是很清楚，是不是還守在原來的初衷，「我個人是蠻歡迎的。」（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕中國最大咖啡品牌瑞幸咖啡傳將以代理模式進軍台灣，統一集團董事長羅智先表示，星巴克可以藉著同業來檢視自己的定位是不是很清楚，是不是還守在原來的初衷，「我個人是蠻歡迎的。」

瑞幸咖啡來台首家店直接要開在星巴克旁邊，外界解讀衝著星巴克來，羅智先說，「我不覺得它衝著我們」，在中國像瑞幸咖啡這樣做得很成功的體系，至少也有三、四家。

可是它的故事比較傳奇，它們曾經差一點要消失過，現在重生又居然重生得那麼好，所以大家會比較容易把它跟星巴克比在一起。

羅智先認為，其實各家咖啡品牌都有各家的經營之道，市場上有多一些的選擇，或者多一些的比較，「我們也可以藉著同業來檢視一下，我們自己的定位是不是很清楚，是不是還守在原來的初衷。」

