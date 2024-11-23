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土銀：11月起土建融逾期未動工新案 利率調高1碼

2024/11/23 17:04

土銀董事長何英明表示，11月起土建融逾期未動工新案，利率調高1碼。（記者陳梅英攝）土銀董事長何英明表示，11月起土建融逾期未動工新案，利率調高1碼。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕響應政府政策，土地銀行董事長何英明今日表示，11月起土建融新案都要切結若超過18個月未動工，利率將調高1碼，每展延一年收回貸款比例也提高至1成。何英明並觀察到，在政府積極打炒房下，近期建商購地已轉成觀望，甚至縮手，新青安也有降溫情況。

土地銀行23日上午舉行員工健行活動，何英明會中接受媒體聯訪。土銀因為是不動產信用專業銀行，土建融規模達5000億元以上，日前在立法院財委會遭立委質疑建商炒房幫兇，未動工購地貸款餘額逾千億元。

何英明今天指出，截至10月底，土建融未動工餘額已降至千億元以下，為913億元，較去年底大減260億元。且土銀近期也重新檢討，對於逾期未動工案件，利率由原本半碼提高至1碼，每申請展延1年，收回貸款本金也從5%拉高至1成。

何英明指出近期很明顯感受到建商對土地需求減弱，以最近中部標案來看，過去標出率幾乎100%，現在只有3-4成，且溢價降至10%以下幾乎是接近底價水準，政府打炒房措施一直推出，「建商現在也不敢進去，觀望心態濃厚」。

對於明年房市展望，何英明看法保守，「交易量一定會降」，他認為，看房市成屋市場交易會更貼近市場現況，只看房貸不客觀，因為房貸有時是反應2-3年前預售屋，另外也可觀察法拍市場，若法拍市場不好，實體市場也不會好。

另外，新青安最近申貸熱度也略有降溫，且土銀為了配合政策，也新設10支新青安專線，解決民眾申貸上的疑慮。土銀也觀察到新青安申貸主力落在26歲到35歲間，使用寬限期比例大約只有一半，尤其這個年齡層能買房多半都有父母贊助頭期款，都是希望本息一起還，有點類似買房儲蓄概念。

何英明說，因為新青安帶動房貸成長，截至10月底，土銀房貸餘額仍較去年同期明顯成長，累計前10月稅前盈餘158.65億元，年增13.18億元，成長率為9.06%，創歷年同期新高，預期今年獲利將可超越去年170億元獲利水準，再寫紀錄，明年則努力衝刺，希望達成財政部200億元獲利期許。

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