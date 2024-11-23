黃仁勳：AI時代已開始 盼此時展開自己新職涯

輝達執行長黃仁勳（左）獲得中國香港科技大學榮譽學位發表演講，並與傑出領袖獲獎人演員梁朝偉（右）等人同台獲獎。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳今（23）日獲得香港科技大學榮譽工程博士學位，他在演講中告訴畢業生和學者，「人工智慧時代已經開始」；他希望在這個時候開始自己的職業生涯。

香港科技大學今天舉行2024學位頒授典禮，並於典禮上向4位傑出領袖頒授榮譽博士，黃仁勳博士因在工程學與科技創新的貢獻獲此殊榮；梁朝偉因在電影藝術上的卓越成就與國際影響力，榮膺人文學榮譽博士；南非著名生物化學家、諾貝爾化學獎得主萊維特（Michael Levitt）與美國數學家、菲爾茲獎得主曼福德（David Mumford）獲頒理學榮譽博士學位。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳說：「人工智慧時代已經開始；一個新的計算時代將影響每個行業和每個科學領域」。

他說：「整個世界都被重置了，你和其他人一樣站在起跑線上。一個行業正在被重塑；你現在擁有了在許多不同領域推進科學發展所必需的儀器」。「我們這個時代最大的挑戰，過去難以想像的挑戰，突然間似乎都可以解決了」。

他表示，在發明圖形處理單元25年後，輝達「重新發明計算並引發了新的工業革命」；「人工智慧無疑是我們這個時代最重要的技術，而且可能是所有時代最重要的技術」。

此外，黃仁勳也表示，在即將上任的川普政府領導下，輝達將平衡法律合規性和技術進步，沒有什麼能夠阻止人工智慧的全球進步。

儘管投資者對川普新任期內美中緊張局勢重新升溫持謹慎態度，輝達本週財報指出，由於人工智慧晶片需求強勁，季度收入創歷史新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法