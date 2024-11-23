黃金大反彈！專家：「這時」將上看5000美元

有專家預測，黃金將在未來10年內持續攀高，上看每盎司5000美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金本週漲幅超過5%，創2年多來單週最大漲幅，更是2週多來首次突破每盎司2700美元大關。目前，分析師對黃金的前景仍然樂觀，不僅預測2025年將創下新高，更有專家預測，黃金將在未來10年內持續攀高，上看每盎司5000美元。

《 BNN彭博》（BNN Bloomberg）報導，在川普勝選後，黃金面臨美元飆升的阻力，價格一度承壓，但本週展現了韌性，分析師也持續看好黃金前景，包含高盛、瑞銀在內的機構，都在報告中強調了2025年黃金將繼續上漲的預期，高盛最近重申了2025年黃金每盎司3000美元的目標價，指出央行持續購買以及利多的利率環境，是關鍵的驅動因素。

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IDX Advisors分析師麥克米蘭Ben McMillan在接受《 BNN彭博》採訪時更進一步表示，黃金可能在未來10年內突破每盎司5000美元，原因在於，央行在多年前就持續買入黃金，預期未來10年還會繼續這樣做，而中國持續拋售美債，並買入黃金，這些都是不小的推動因素，「我們認為，這些共同因素會在未來3年、4年或5年內，推動黃金大幅走高。」

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