台泥電芯品牌Molicel打入AI BBU供應鏈 第4季出貨

台泥轉投資的能元科技旗下電芯品牌Molicel，已經打入AI供應鏈。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今天在法說會上表示，轉投資的能元科技旗下電芯品牌Molicel，已經打入AI BBU（備援電池模組）供應鏈，自第4季開始，正式出貨5kW BBU電池給1家全球知名雲端服務商，也正與另外3家BBU客戶開發下一代電池。

台泥董事長張安平今天也證實，加拿大電芯廠建廠計畫喊停，主要是因為同時間宣布在美加建超級電芯廠的公司全部喊停。他說，一個國家供應商要靠單一公司撐起來是不可能的，能元科技已經回覆加拿大政府不會繼續進行下去。

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台泥總經理程耀輝表示，小港廠新產線良率已接近9成，技術穩定性與效益逐步顯現。

張安平認為，以往BBU跟未來的BBU差很多，到2026年，12~15個月以後至少相差10倍，應該會跳躍性往前走。現在客戶給Molicel的價格是高的，內捲很嚴重的中國，電池只能放到中國的BBU使用，沒辦法放到歐美的使用，所以價格壓力不會太大。

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