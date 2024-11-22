晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台泥電芯品牌Molicel打入AI BBU供應鏈 第4季出貨

2024/11/22 20:00

台泥轉投資的能元科技旗下電芯品牌Molicel，已經打入AI供應鏈。（台泥提供）台泥轉投資的能元科技旗下電芯品牌Molicel，已經打入AI供應鏈。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今天在法說會上表示，轉投資的能元科技旗下電芯品牌Molicel，已經打入AI BBU（備援電池模組）供應鏈，自第4季開始，正式出貨5kW BBU電池給1家全球知名雲端服務商，也正與另外3家BBU客戶開發下一代電池。

台泥董事長張安平今天也證實，加拿大電芯廠建廠計畫喊停，主要是因為同時間宣布在美加建超級電芯廠的公司全部喊停。他說，一個國家供應商要靠單一公司撐起來是不可能的，能元科技已經回覆加拿大政府不會繼續進行下去。

台泥總經理程耀輝表示，小港廠新產線良率已接近9成，技術穩定性與效益逐步顯現。

張安平認為，以往BBU跟未來的BBU差很多，到2026年，12~15個月以後至少相差10倍，應該會跳躍性往前走。現在客戶給Molicel的價格是高的，內捲很嚴重的中國，電池只能放到中國的BBU使用，沒辦法放到歐美的使用，所以價格壓力不會太大。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財