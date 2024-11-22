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外資鐵心暴砍00940「4新兵」！這3檔最慘 週賣超皆逾7萬張

2024/11/22 16:53

外資鐵心暴砍00940「4新兵」！遠東新等3檔最慘，週賣超皆逾7萬張（資料照）外資鐵心暴砍00940「4新兵」！遠東新等3檔最慘，週賣超皆逾7萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週五（22日）由賣轉買，買超83.07億元，不過，卻狠心大砍4檔00940新增成分股，其中又以寶成、臺企銀與遠東新3檔最慘，本週天天遭外資吃豆腐，週賣超至少7萬張起跳。

3檔苦主中，又以遠東新最慘，週賣超7萬7500張，不過，在00940力挺下，股價逆揚，週五收38.2元，漲1.06%，成交量2.5萬張；第2慘則是臺企銀，週賣超7萬7191張，股價同樣不畏賣出，逆揚0.33%，收15.4元，成交量2.64萬張；至於寶成則賣7萬4673張，成為第3大苦主，受外資賣超拖累，週五股價跌0.23%，收43.6元，成交量3.41萬張。

至於同為00940新兵，遭外資賣入前10大榜中，尚有聯強，本週已天天遭外資賣出，由於外資週五賣超大於投信買超，受此衝擊，股價跌0.78%，收75.9元，成交量1.25萬張。

外資五週賣超前10大個股，依序為寶成（9904）2萬2090張、陽明（2609）1萬8072張、臺企銀（2834）1萬7189張、上海商銀（5876）1萬5886張、遠東新（1402）1萬2500張、三商壽（2867）1萬461張、泰金寶-DR（9105）1TWLB 396張、英業達（2356）1萬341張、聯強（2347）9229張、鴻海（2317）9019張。

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