全球最強護照最新排行！台灣名次曝光又進步了

2024年最新「亨利護照指數」（Henley Passport Index，HPI），台灣護照排名第34名。（資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕居留權和公民身分顧問公司「Henley & Partners」近日公布2024年全球最強護照排名，根據最新「亨利護照指數」（Henley Passport Index，HPI）顯示，台灣護照排名第34名，但免簽國減少4個。

綜合媒體、Henley & Partners官網數據報導，Henley & Partners近日更新2024年「亨利護照指數」，新加坡護照可享高達195個免簽國（Visa-free destinations），取代日本成為榜首。

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芬蘭、法國、德國、義大利、日本、南韓、西班牙排名第2至8名，並皆享192個免簽國。

台灣部分，台灣護照免簽國減少4個，由145個減至141個，因應榜單其他變動，排名微升1位，與秘魯並列至34名。

根據先前數據顯示，台灣在2006年首次公布榜單時的排名為55名，最低是2010年的69名，2015年以後排名均落在30幾名左右。

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