晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球最強護照最新排行！台灣名次曝光又進步了

2024/11/22 10:52

2024年最新「亨利護照指數」（Henley Passport Index，HPI），台灣護照排名第34名。（資料照，本報合成）2024年最新「亨利護照指數」（Henley Passport Index，HPI），台灣護照排名第34名。（資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕居留權和公民身分顧問公司「Henley & Partners」近日公布2024年全球最強護照排名，根據最新「亨利護照指數」（Henley Passport Index，HPI）顯示，台灣護照排名第34名，但免簽國減少4個。

綜合媒體、Henley & Partners官網數據報導，Henley & Partners近日更新2024年「亨利護照指數」，新加坡護照可享高達195個免簽國（Visa-free destinations），取代日本成為榜首。

芬蘭、法國、德國、義大利、日本、南韓、西班牙排名第2至8名，並皆享192個免簽國。

台灣部分，台灣護照免簽國減少4個，由145個減至141個，因應榜單其他變動，排名微升1位，與秘魯並列至34名。

根據先前數據顯示，台灣在2006年首次公布榜單時的排名為55名，最低是2010年的69名，2015年以後排名均落在30幾名左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財