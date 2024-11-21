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中碳看Q4為谷底 加入碳化矽半導體供應鏈

2024/11/21 18:01

中碳表示，董事會10月底已通過鹵素純化爐擴建計劃案，加入碳化矽半導體供應鏈，強化競爭力。（圖取自官網）中碳表示，董事會10月底已通過鹵素純化爐擴建計劃案，加入碳化矽半導體供應鏈，強化競爭力。（圖取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到油價、苯價持續低檔盤桓，中碳（1723）今日召開法說，中碳董事長謝文榮表示，董事會10月底已通過鹵素純化爐擴建計劃案，加入碳化矽半導體供應鏈，強化競爭力，同時，石墨碳微球產能第三季也擴增為6000公噸。發言人陳宜宏表示，第四季應該就是谷底，明年石墨、碳化矽、碳材等都將成長、貢獻業績。

中碳今年累計前三季營收58.59億元、年減8.51%，每股稅後盈餘（EPS）4.17元、年減15.53%。陳宜宏認為，報價受到國際油價與苯價格影響，目前已經都已經在谷底，預料今年第四季受定檢影響，應是營運谷底，而明年在各產品持續發酵的情況下，營運表現會更好，估計石墨、碳化矽會有量出來，至於先進碳材的部分明年第2季會有比較大的成長。

謝文榮指出，在先進碳材方面，中碳將加緊研發速度，提高研發能量，過去幾年多項綠色產業相關研發產品，如化合物半導體用的SiC長晶用高純石墨坩堝、超級電容使用的先進碳材料，都已陸續通過客戶驗證，並持續進行放量測試。

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