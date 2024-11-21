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國華人壽超貸案 翁大銘子女確定判賠近13億元

2024/11/21 12:00

國華人壽超貸案，翁大銘子女確定判賠近13億元（資料照）國華人壽超貸案，翁大銘子女確定判賠近13億元（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕華隆翁家4兄弟多年前經營國華人壽期間，屢次超貸給自家公司，掏空國華人壽造成鉅額損失，但因翁大銘、翁一銘死亡，翁德銘、翁有銘逃亡海外，4兄弟無人負起刑責；國華人壽提民事求償，最高法院判決翁大銘的兒女應賠償一共12億9944萬餘元，並分別與翁有銘、翁德銘等人負部分連帶賠償責任確定。

終審判決判定，翁大銘的繼承人即其兒、女，應分別賠償1億2778萬多元，4億1366萬多元及7億5800萬多元，翁有銘、翁德銘各於其中負連帶賠償責任，若有任一方給付時，其他人即免責。

判決指出，1997年8月間，翁大銘為國華人壽、欣華昌、嘉新畜產等3公司的實質負責人，翁德銘是華壽董事，翁有銘是嘉新畜產負責人。

為了貸款給華隆與翁大銘使用，以欣華昌為借款人，翁大銘為連帶保證人，向華壽貸款。另又以嘉新畜產為借款人、翁大銘與嘉新畜產為連帶保證人，並及高山頂段房地為擔保，各向國華人壽公司申請貸款3億8000萬元。

但擔保物的價值，扣除土地增值稅及第1順位抵押權價值後，幾無殘值可供擔保。

翁大銘指示國華人壽員工做鑑價報告，不實高估擔保物價格，與翁有銘、翁德銘等人，提交授信審議小組審核，以及董事會決議後，通過對欣華昌放款2億2000萬元、1億6000萬元，對嘉新畜產放款3億8000萬元，之後再核准各自增貸5000萬元。2公司與保證人未再還款，成為呆債。

華壽提民事求償，高院二審判決翁大銘的子女翁世華等2人，應在繼承遺產範圍內，連帶給付華壽公司各4億1366萬元、7億5800萬元，並加計利息，翁有銘、翁德銘也有連帶賠償責任最高法院駁回上訴，全案確定。

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