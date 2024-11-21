晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

高盛：錢進中國卻難匯出去

2024/11/21 07:12

高盛執行長索羅門（David Solomon）表示，由於消費者信心疲軟和資金匯出中國面臨困難，全球投資人對於在中國部署資金仍「持觀望態度」。（路透資料照）高盛執行長索羅門（David Solomon）表示，由於消費者信心疲軟和資金匯出中國面臨困難，全球投資人對於在中國部署資金仍「持觀望態度」。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕面對外資大舉出走，北京當局近期重申，中國仍將對世界開放，但高盛執行長索羅門（David Solomon）表示，由於消費者信心疲軟和資金匯出中國面臨困難，全球投資人對於在中國部署資金仍「持觀望態度」；摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）則說，同意索羅門的看法。

英國《金融時報》報導，索羅門19日出席香港金管會舉辦的年度「國際金融領袖投資峰會」時表示，投資人一直擔心如何把在中國的投資換成現金，「過去5年要把資金匯出去非常困難，我認為存在一系列問題，導致全球投資人在中國部署資金持觀望態度」。

索羅門說，投資人希望看到中國的消費改善，並在資本市場開放方面持有所進展。

出席同場活動的皮克則表示，同意索羅門的看法，並認為（政策）透明度很重要，中國對抗通縮仍需要時間，改善財政問題需要時間，解決房地產問題也需要幾季的時間，「顯然，當務之急是重新點燃消費者信心，這需要一段時間才能實現，但我們看到了一些轉好的跡象」。

中國的通縮壓力升高，北京當局正在努力穩定房地產危機，提振國內消費，以實現約5%的成長目標。而自北京當局9月底推出一系列刺激措施後，中國股市走高，但隨著中國延後發布新財政支出計畫，漲勢已經降溫。

自宣布刺激方案，滬深300指數於10月8日創下波段高點後，截至11月19日已下跌11%。大和（Daiwa）中國股票策略師潘加州表示，看起來沒有哪個行業將從這一輪刺激措施中獲利，短期內中國和香港股市都會繼續回檔。

針對索羅門表示將資金匯出中國非常困難，美國「華平投資」（Warburg Pincus）執行長帕爾曼（Jeffrey Perlman）19日出席香港舉行的AVCJ私募股權論壇時也做出回應，稱該公司去年退出投資後，很難將10億美元（約台幣325億元）資金撤出中國，強調要這麼做，面臨很大挑戰性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財