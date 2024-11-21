高盛：錢進中國卻難匯出去

高盛執行長索羅門（David Solomon）表示，由於消費者信心疲軟和資金匯出中國面臨困難，全球投資人對於在中國部署資金仍「持觀望態度」。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕面對外資大舉出走，北京當局近期重申，中國仍將對世界開放，但高盛執行長索羅門（David Solomon）表示，由於消費者信心疲軟和資金匯出中國面臨困難，全球投資人對於在中國部署資金仍「持觀望態度」；摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）則說，同意索羅門的看法。

英國《金融時報》報導，索羅門19日出席香港金管會舉辦的年度「國際金融領袖投資峰會」時表示，投資人一直擔心如何把在中國的投資換成現金，「過去5年要把資金匯出去非常困難，我認為存在一系列問題，導致全球投資人在中國部署資金持觀望態度」。

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索羅門說，投資人希望看到中國的消費改善，並在資本市場開放方面持有所進展。

出席同場活動的皮克則表示，同意索羅門的看法，並認為（政策）透明度很重要，中國對抗通縮仍需要時間，改善財政問題需要時間，解決房地產問題也需要幾季的時間，「顯然，當務之急是重新點燃消費者信心，這需要一段時間才能實現，但我們看到了一些轉好的跡象」。

中國的通縮壓力升高，北京當局正在努力穩定房地產危機，提振國內消費，以實現約5%的成長目標。而自北京當局9月底推出一系列刺激措施後，中國股市走高，但隨著中國延後發布新財政支出計畫，漲勢已經降溫。

自宣布刺激方案，滬深300指數於10月8日創下波段高點後，截至11月19日已下跌11%。大和（Daiwa）中國股票策略師潘加州表示，看起來沒有哪個行業將從這一輪刺激措施中獲利，短期內中國和香港股市都會繼續回檔。

針對索羅門表示將資金匯出中國非常困難，美國「華平投資」（Warburg Pincus）執行長帕爾曼（Jeffrey Perlman）19日出席香港舉行的AVCJ私募股權論壇時也做出回應，稱該公司去年退出投資後，很難將10億美元（約台幣325億元）資金撤出中國，強調要這麼做，面臨很大挑戰性。

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