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7家創櫃板公司參加Meet Taipei 深耕新創市場

2024/11/20 18:07

櫃買中心帶領7家創櫃板公司參加「2024 Meet Taipei創新創業嘉年華」。（資料照）櫃買中心帶領7家創櫃板公司參加「2024 Meet Taipei創新創業嘉年華」。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心持續耕耘多層次市場，為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司的知名度，明日將率7家創櫃板公司參加新創年度盛事「2024 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，櫃買並設置「創櫃新星主題專區」，協助推廣創櫃板公司成果。

櫃買指出，「Meet Taipei」是台灣最具規模的新創企業展，吸引國內最具特色、代表性的新創公司參展，櫃買已經連續11年參加。本屆特別規劃設置「創櫃新星主題專區」，邀集樺緯物聯、那米亞、正崴生物、綠品生技、一等一科技、動聯及媽咪樂健康等7家各具特色創櫃板公司共同擺設攤位。

展覽活動期間，櫃買亦於主題專區設置諮詢服務人員，協助各界了解創櫃板功能。櫃買指出，活動除上百家新創企業，並邀請國內知名創投、創業服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所助益，櫃買亦將持續協助提升創櫃板公司曝光度，以活絡創新產業的發展。

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