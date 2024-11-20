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勞動部長何佩珊：謝宜容2大過停職 蔡孟良1大過調職

2024/11/20 14:51

勞動部長何佩珊指出，目前已定在今日下午召開考績會，對謝宜容做出「2大過停職」的處分。（記者劉信德攝）勞動部長何佩珊指出，目前已定在今日下午召開考績會，對謝宜容做出「2大過停職」的處分。（記者劉信德攝）

相關新聞請見：勞部開鍘前謝宜容傳請辭 何佩珊：沒處分前不會讓她離職

                 職場霸凌調查報告遭狠批 何佩珊：承擔政治責任「我可以請辭」

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部北分署自殺案調查報告出爐，勞長何佩珊也允諾，會在22日公布謝宜容的懲處及調職結果，但立委擔憂引發勞動部員工恐慌，何佩珊下午在立法院改口表示，會對謝宜容做出「停職」的處分，懲處時程會比原訂的22日「提前」；蔡孟良也將記1大過調離主管職。

立法院衛環委員會，今日邀請勞動部部長、銓敘部等部會，就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

立委楊瓊瓔質詢指出，原本部長宣佈將在22日公布謝宜容的調職及處分結果，但擔憂可能造成員工恐慌。

勞動部長何佩珊指出，目前已定在今日下午召開考績會，對謝宜容做出「2大過停職」的處分，發展署署長蔡孟良，則是｢1大過調離主管職」。

不過，立委洪孟楷逼問何佩珊，是否要負起政治責任？外傳何佩珊已向行政院請辭，但遭慰留，何佩珊表示，她還未與院長有任何聯繫，但她強調，「我可以請辭」。

今日立院質詢，多位立委都詢問誰應為此事負政治責任，何佩珊多次表示．「政治責任我來擔」，「若社會各界不滿意，我會負該負的責任」。

遭質疑輕生案懲處過輕，勞動部長何佩珊表示，懲處進行中絕不卸責。（記者劉信德攝）遭質疑輕生案懲處過輕，勞動部長何佩珊表示，懲處進行中絕不卸責。（記者劉信德攝）

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