何佩珊：沒處分前不會讓謝宜容離職

傳出謝宜容以「到國外陪孩子」為由請辭，立委更擔憂她「一走了之」，對此，何佩珊保證，「沒有做出處分前，不會讓她離職」。（記者劉信德攝）

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〔記者李靚慧／台北報導〕關於北分署署長謝宜容的懲處，勞動部長何佩珊原訂今日下午4時召開考績會，也在立法院改口表示，已決定對分署長謝宜容做「2大過停職」的處分，不過，未等部裡開鍘，卻傳出謝宜容以「到國外陪孩子」為由請辭，立委更擔憂她「一走了之」，對此，何佩珊保證，「沒有做出處分前，不會讓她離職」。

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謝宜容透過友人轉述 「靜待調查」不會請辭

針對下午傳出謝宜容在勞動部考績會會前，先提出辭呈請辭，但發展署長蔡孟良表示，並未收到辭呈。勞動部也表示，人事處並無收到相關請辭，且媒體側面了解，謝宜容面對友人詢問，明確表示將「靜待調查」，不會請辭。

立法院衛環委員會，今日邀請勞動部部長、銓敘部等部會，就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

勞動部長何佩珊上午面對立委逼問，原訂本周５，宣布謝宜容的調職及懲處結果，但不敵立委抨擊火力，何佩珊下午改口，表示已決定下午召開考績會，且有「2大過停職」的決定。

立委鄭正鈐更爆料表示，調查小組眾多成員與謝宜容關係密切，更在分署長任內，眾多標案都先指定廠商，後續再補齊程序，詢問若謝宜容請辭，拍拍屁股「一走了之」，要如何追究她的責任。

對此，何佩珊表示，已將她送考績會議處，在沒有做出處分前，「不會准她離職」。

傳出謝宜容以「到國外陪孩子」為由請辭，對此，勞動部勞動力發展署長蔡孟良表示，並未收到辭呈。（資料照）

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