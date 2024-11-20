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IKEA集團執行長：現在消費者購物模式如同2008年

2024/11/20 14:50

IKEA母公司「英格卡控股」（Ingka Group）執行長布羅丁（Jesper Brodin）。（路透）IKEA母公司「英格卡控股」（Ingka Group）執行長布羅丁（Jesper Brodin）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕疫情期間「報復式消費」的日子已經過去，現在消費者越來越精打細算，對於「平價家具之王」宜家家居（IKEA）來說，無疑是個絕佳機會，IKEA砸了超過20億歐元，在全球所有市場上把熱門產品擴大降價，刺激消費者購買意願，這項策略正在取得成效，IKEA母公司「英格卡控股」（Ingka Group）執行長布羅丁（Jesper Brodin）對此認為，現在的經濟根本不是繁榮，坦言現在的消費者信心，如同2008年經濟衰退後的狀況。

IKEA從降價策略中受益，在過去一年把其產品價格平均降低約10%，藉此從價格更高的競爭對手中，把消費者給吸引過來。儘管這並不容易，因為IKEA的會計年度營收，出現自2020年來首次下降，在截至今年8月31日的一年內，IKEA營收下降5.3%，至450億歐元，不過布羅丁認為，這項策略取得了成效，因為商品銷售數量年增了6％至7％。IKEA強調，其市佔率基本上仍保持不變。

布羅丁表示，IKEA的顧客主要是根據需求進行購物，首先購買必需品，譬如上大學或第一個孩子出生可能需要的東西，這些事件通常不會受到經濟狀況的影響，雖然顧客的需求沒有變，但錢包裡的錢卻少了很多。

布羅丁指出，從去年開始，全球家居產業在一定程度上出現了下滑，而這原因來自於利率上升和通貨膨脹推動，但他認為，就算利率開始下降且通膨降溫，經濟也不會立即復甦，人們要重新參與經濟活動，把錢包給打開，還需要一點時間。

因此布羅丁認為，現在的消費者信心，如同2008年經濟衰退後的日子。

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