被中國「一帶一路」坑殺！印媒曝崩潰慘例 揭習近平「夢想正破滅」

「一帶一路」發展迄今逾10年。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「一帶一路」發展迄今逾10年，印媒狠批，習近平的「一帶一路」夢想似乎已經破滅，因許多國在加入一帶一路項目後，發現是個陷阱。

中國國家領導人習近平2013年提出「一帶一路」倡議，他認為這個項目是比「馬歇爾計劃」更偉大的版本，且認為是為建立公正的世界經濟秩序和參與全球經濟治理提出的重要戰略構想，並稱其為「世紀工程」。

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但印度媒體《Vidhan News》卻指出，「一帶一路」迄今發展逾10年，習近平的夢想似乎已被破滅，因各國加入中國這個項目後，發現並沒有帶來繁榮，反而經歷經濟困難。

文章表示，此倡議10年後，世界才意識到，「一帶一路」根本只是向收費高昂的融資計畫騙局，根本不是援助和發展倡議。

斯里蘭卡、寮國、巴基斯坦等國家，因中國的「一帶一路」而處於經濟崩潰邊緣。以斯里蘭卡為例，作為「一帶一路」最初支持者之一，竟成為「一帶一路」債務陷阱的受害者，也是在拖欠中國債務後，印度洋地區迄今唯一移交大量資產的政府。

斯里蘭卡政府被迫將位於南部海岸的漢班托塔港的經營權割讓給中國，該港口是中國作為「一帶一路」計畫一部分，但漢班托塔港沒有產生大量收入，因此斯里蘭卡拖欠中國貸款並不奇怪。

隨著「一帶一路」掠奪性本質愈發明顯，兩大趨勢浮出水面，一方面是那些大張旗鼓加入「一帶一路」的國家，正在排隊退出該倡議，另一些國家則拒絕加入。

上週巴西成為繼印度之後，第2個拒絕加入「一帶一路」的金磚國家。義大利是唯一簽署「一帶一路」倡議的七國集團國家，不過也在2023年12月初退出了中國宏偉的基礎設施項目。

作為該計畫主要資金來源的中國，國內正在經歷一場前所未有的經濟危機，有就是房地產市場正面臨嚴峻挑戰，這也是「一帶一路」進展不佳的主要原因之一。

儘管有14億人口，專家預測中國已經為30億人建造了足夠的住房。許多大型開發案變成了荒廢，提醒人們北京不可抑制的擴張野心。

北京正處於岌岌可危的境地，中國經濟陷入困境，房地產的失敗使「一帶一路」倡議步履蹣跚。

許多中國觀察家，包括林特納（Bertil Lintner）都在提到，中國共產主義意識形態、政府制度和經濟從根本上來說是問題。

中國重視的「一帶一路」倡議實際上是種幻想，中國也自己淪陷在這種誇張說法中。

文章總結，神話往往也只是個神話，就如同古代絲綢之路是種幻想，從前中國和歐洲之間並沒有這樣的道路，而一個從地圖上誕生的項目，就注定會留在地圖上，這就是習近平「一帶一路」的命運。

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