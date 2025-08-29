立院三讀》可以換新車了！ 汽車汰舊換新最多省10萬

車市龍頭和泰汽車日前法說會表示，雖受關稅和貨物稅干擾但全年銷售目標並未調整，期待政府政策早日定案，公司就能落實原先的預估及計畫。（記者楊雅民攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今天三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，將汽機車減徵貨物稅「汰舊換新」優惠延長至2030年12月31日止，新購汽機車也有減徵優惠，排氣量2000cc以下小客車最多可減徵10萬元，排氣量150cc以下機車最多可減徵6000元。

汽機車貨物稅汰舊換新減徵優惠，原於明年1月7日到期，由於年底將屆，立法院朝野立委提案延長優惠期限。原立法以節能減碳為目的，鼓勵車主汰舊換新，但在車輛公會建議下，日前立法院財政委員會朝野協商同意，不只汰舊換新可獲減徵貨物稅優惠，購置新車也可適用。

三讀通過條文明定，新購排氣量2000cc以下小客車並完成新領牌照登記者，每輛減徵5萬元，加上既有的汰舊換新減徵貨物稅5萬元，等於最多可減徵10萬元。

在機車方面，新購排氣量150cc機車並完成新領牌照登記者，可減徵貨物稅每輛2000元，加上既有的汰舊換新減徵4000元，等於最多可減徵6000元。

