65％德國企業認為 台灣具投資吸引力

2025/08/29 11:52

儘管美國關稅與全球經濟環境不確定因素，德國企業仍持續看好台灣投資前景。（美聯社資料照）儘管美國關稅與全球經濟環境不確定因素，德國企業仍持續看好台灣投資前景。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期德國經濟辦事處同步發布2本重磅刊物，全面呈現在台德商的最新經營及看法。報告指出，隨著地緣政治風險加劇與全球供應鏈重組，台灣作為投資目的地的吸引力依然強勁，65%的德企認為，「台灣與區域其他地點同等或更具吸引力」。

報告指出，儘管美國關稅與全球經濟環境不確定因素，但2025年上半年，有超過6成在台德商達成業務目標，其中有5成回報營收成長。調查顯示，多數在台德商仍按計畫於上半年推進投資，至於下半年預計進行小幅調整。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士表示，雖然美國關稅與全球經濟不確定性持續存在，但德商仍看好台灣的投資前景，仍有3分之2依照原計畫執行投資方案，其他減少投資則是考量成本相關原因。

在挑戰面向上，全球經濟成長與美國關稅議題成為企業主要關注焦點。調查顯示，54%的受訪德商將與美國的關稅與貿易談判列為首要關切議題，僅次於全球經濟成長（59%）。其他挑戰包括市場發展緩慢（42%）、兩岸關係以及台灣經濟成長（各占41%）。

值得注意的是，對兩岸關係的關注度較 2024年下降15個百分點。此外，仍有4分之1企業受到進口限制影響，導致成本上升、規劃與物流不確定性增加，以及取得關鍵零組件的延遲。

根據《德國商業信心調查報告－年中版》調查結果顯示，2025年上半年，超過6成在台德商達成業務目標，其中有5成回報營收成長。

展望下半年，約3分之1企業預期獲利將增加，18%預期下降。然而，業績滿意度略有下滑，不到半數企業對自身表現感到滿意。以過去3年的整體表現來看，約有5成德商優於市場平均水準，尤以機械、工業設備及電子、電腦產業表現最為突出。

數據顯示，德商自1967年起在台投資，累計投資金額達61億美元（約新台幣1863億元），約有300家企業、2萬名員工在台營運，主要集中於北部地區。約15%設有生產設施，涵蓋機械、電機、能源、汽車零件等產業。

德國工商會調查顯示，多數受訪德企正積極評估在台擴大布局，特別是與高科技製造、再生能源與智慧製造相關的領域。受訪者認為，台灣與德國在產業互補性上高度契合，尤其在電動車零組件、工業自動化及綠能發展方面合作潛力巨大。

