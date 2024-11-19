中國製DDR4將價格砍一半 韓美同業拉警報

中國記憶體大廠長鑫存儲和福建晉華積極擴大產能，大打價格戰。（擷取自長鑫存儲官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期記憶體業內傳出，中國記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）和福建晉華積極擴大產能，大打價格戰，直接將DDR4新產價格對半砍，甚至還比重新包裝的記憶體晶片便宜5%，掀起新一波價格戰。

《Tom's Hardware》報導，中國長鑫儲存的產能已從2022年的每月7萬片晶圓（WPM）飆升至今年每月20萬片晶圓。長鑫存儲的目標是，在未來幾年將產量再提高至月30萬片晶圓，並佔據全球DRAM市場市佔率11%。至於福建晉華，雖然受到美國政府制裁，但也成功提高了DDR4產量。

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DDR4晶片的供過於求導致激烈價格競爭，中國製造商的價格比美光、三星和SK海力士低高達50%，這種激進的定價正在壓低DDR4市場的價格。

指出，目前韓美同業是轉向DDR5和HBM3發展，長鑫存儲和福建晉華目前無法大規模跟進，因而積極擴產DDR4，並以巨大的折扣搶佔市佔率，但工業客戶對於採用中國DRAM，仍持謹慎態度。

報導指出，中國政府透過補貼和國家政策積極支持DRAM行業的擴張，並將自製產能溢出海外，這種支持讓中國製造商能夠提供極具競爭力的價格，而不必擔心眼前的獲利能力，讓中國DRAM可專注於在本地和國際市場上建立主導地位。

此外，中國DRAM製造商也正在探索「間接進入」印度等地區的策略，希望利用與台灣品牌的合作關係，減輕與「紅色供應鏈」相關的政治和經濟風險。

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