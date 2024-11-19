晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國製DDR4將價格砍一半 韓美同業拉警報

2024/11/19 13:52

中國記憶體大廠長鑫存儲和福建晉華積極擴大產能，大打價格戰。（擷取自長鑫存儲官網）中國記憶體大廠長鑫存儲和福建晉華積極擴大產能，大打價格戰。（擷取自長鑫存儲官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期記憶體業內傳出，中國記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）和福建晉華積極擴大產能，大打價格戰，直接將DDR4新產價格對半砍，甚至還比重新包裝的記憶體晶片便宜5%，掀起新一波價格戰。

Tom's Hardware》報導，中國長鑫儲存的產能已從2022年的每月7萬片晶圓（WPM）飆升至今年每月20萬片晶圓。長鑫存儲的目標是，在未來幾年將產量再提高至月30萬片晶圓，並佔據全球DRAM市場市佔率11%。至於福建晉華，雖然受到美國政府制裁，但也成功提高了DDR4產量。

DDR4晶片的供過於求導致激烈價格競爭，中國製造商的價格比美光、三星和SK海力士低高達50%，這種激進的定價正在壓低DDR4市場的價格。

指出，目前韓美同業是轉向DDR5和HBM3發展，長鑫存儲和福建晉華目前無法大規模跟進，因而積極擴產DDR4，並以巨大的折扣搶佔市佔率，但工業客戶對於採用中國DRAM，仍持謹慎態度。

報導指出，中國政府透過補貼和國家政策積極支持DRAM行業的擴張，並將自製產能溢出海外，這種支持讓中國製造商能夠提供極具競爭力的價格，而不必擔心眼前的獲利能力，讓中國DRAM可專注於在本地和國際市場上建立主導地位。

此外，中國DRAM製造商也正在探索「間接進入」印度等地區的策略，希望利用與台灣品牌的合作關係，減輕與「紅色供應鏈」相關的政治和經濟風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財