焦點股》鈊象：沒被00940剔除! 股價漲逾5％

沒被00940剔除，鈊象股價大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受「恐遭00940指數剔除成分股」消息影響，遊戲股王鈊象（3293）股價連日重挫，跌破千元，不過，昨日臺灣指數公司正式公告新的成分股名單，鈊象並未被除名，今日開盤後股價走高，截至10:21分為止，股價大漲57元、暫報994元、漲幅達6.08%，成交量超過2000張。

上週市場消息傳出鈊象恐遭元大台灣價值高息ETF（00940）剔除成分股，鈊象股價自1120元持續滑落，昨日盤中最低一度來到922元，不過，昨日臺灣指數公司公告新的成分股名單，成分股遭刪除的15檔名單包括大成鋼（2027）、三陽工業（2206）、冠德（2520）、漢翔（2634）、京城銀（2809）、玉山金（2884）、華立（3010）、欣陸（3703）、南寶（4766）、世界（5347）、長虹（5534）、新普（6121）、頎邦（6147）、精成科（6191）、帝寶（6605），證實並沒有鈊象。

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根據00940帳面最新持股資料顯示，鈊象持股比重仍在4%以上，持有張數達6952張，對於鈊象一早股價大漲，不少散戶則歡呼「奔向千金」、「小飛象」；不過法人也提醒，鈊象股價大跌後又大漲，恐被列為注意股，短線籌碼雖較為凌亂，但營運面並無改變，中長線投資人不用過於擔心。

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