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日韓15％稅率暗藏「天價條件」台灣關稅20％還有調降空間！

2025/08/01 09:38

美國川普政府公布台灣8月1日起20％關稅，不過行政院台美經貿工作小組強調，此為「暫時性稅率」。（彭博）美國川普政府公布台灣8月1日起20％關稅，不過行政院台美經貿工作小組強調，此為「暫時性稅率」。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於7月31日簽署行政命令，進一步調整於4月首度公佈的對等關稅，其中台灣關稅稅率為20%，日本、南韓的關稅稅率均為15%，但值得注意的是，日本和南韓與美國達成的15％關稅協議，背後卻藏著天價交換條件，目前台灣的20%稅率僅為「暫時性稅率」，也尚未公布雙方協商結果。

日本是台日韓3國中最早和川普達成貿易協議的國家，川普在7月22日宣布，美日達成對等關稅15%的貿易協議，日本承諾將對美投資5500億美元（約16.5兆元新台幣），用於能源、半導體、關鍵礦產等重要產業。日本也將開放包括汽車、卡車、稻米及特定農產品進口。

根據白宮發布的事實清單，根據協議，日本還將對美採購100架波音飛機、80億美元（約2410億元新台幣）的農產品及其他商品，並將美國米購買量提高75%。

日本在4月被美國徵收24%的關稅，談成協議後降了9個百分點，來到15%。

緊接著到了7月30日，川普宣布美韓達成對等關稅15%的貿易協議，南韓承諾將在美國投資3500億美元（約10.5兆元新台幣），並向美國購買1000億美元（約3.01兆元新台幣）能源產品。南韓將向美國全面開放市場，接受美國汽車、卡車、農產品等商品，不被課任何關稅。川普還說，南韓還同意額外投資一筆「金額龐大的資金」，並指南韓總統李在明將在未來2週內造訪白宮，屆時將會公布這筆金額。

南韓承諾向美國提供的3500億美元投資，1500億美元將用於造船業，其他將用於晶片、核電和生物技術等關鍵產業，

南韓在4月被美國徵收25%的關稅，談成協議後降了10個百分點，來到15%。

至於台灣方面，在尚未公布任何具體協議的狀況下，關稅稅率就從4月的32%降了12個百分點，來到20%，且這還是「暫時性稅率」。

行政院台美經貿工作小組在台灣時間8月1日說明，指出美方通知我方，因談判時程安排，台美尚未能進行總結會議，因此美方先對我國公布20%的「暫時性稅率」，台美雙方後續將持續磋商，且雙方將一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，只要達成協議，將可望再調降對等關稅稅率，並爭取232條款關稅優惠待遇。

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