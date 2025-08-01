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台灣關稅高於預期 新台幣重貶逾1角、重見3字頭

2025/08/01 09:39

台稅率高於預期 新台幣開盤追貶 重見3字頭 （記者陳梅英攝）台稅率高於預期 新台幣開盤追貶 重見3字頭 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美方通知台灣20%「暫時性稅率」，高於市場預期的15%，股匯雙雙湧現失望賣壓，新台幣兌美元匯率開盤後迅速貶破30元整數大關，為今年6月以來重見3字頭，截至上午9點26分，匯價在30.007元，重貶1.17角。

川普政府對等關稅於8月1日上路，今早白宮先是公布了台灣關稅稅率20%，隨後行政院台美經貿工作小組表示，美方通知我方，因談判時程安排，台美尚未能進行總結會議，因此美方先對我國公布20%的「暫時性稅率」，台美雙方後續將持續磋商，而且雙方將一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，「目前已在洽約下一次會議」，只要達成協議，可望再調降稅率，並爭取232條款關稅優惠待遇。

儘管20％為暫時性稅率，但是高於日本、韓國等貿易對手國，與越南相當，市場湧現失望賣壓，台股開盤重挫逾200點，新台幣匯價以29.95元開出後，迅速貶破30元整數大關。

台幣貶值除關稅稅率未如預期外，另方面也反應國際美元轉強，美元指數突破100大關，主要亞幣承壓紛紛跌破重要關卡。其中，日圓兌美元匯率貶破150、人民幣離岸價也貶破7.2，韓元貶幅也超過0.5%。

美元近期走勢強勁，主因美國經濟數據表現亮眼，聯準會主席鮑爾扛住政治壓力，對於9月降息未鬆口，強調一切看數據，由於昨晚公布核心個人消費支出（PCE）指數年增2.8%，高於預期，市場解讀關稅已經開始推高物價，而消費支出乏力，市場對於9月降息期待迅速消退，美債、美元同步走升。

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