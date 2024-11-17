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中國金融機構爆資金流危機？下調轉帳限額、連千元也無法轉帳

2024/11/17 17:43

近期中國多家銀行出現取款困難問題，引發儲戶們不滿。（示意圖，美聯社）近期中國多家銀行出現取款困難問題，引發儲戶們不滿。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，受到房地產業影響，銀行業也危機重重。近期，中國多家銀行出現取款困難問題，還下調轉帳限額，引發儲戶不滿，多數人認為，這是銀行刻意刁難，不希望資金流出而設限。有的儲戶表示連1000元人民幣（以下同，約新台幣4554元）都轉不出去，手機轉帳限額還降至每日2000元（約新台幣9108元）。

綜合中國媒體報導，最近，有許多銀行儲戶表示，自己的金融卡在不知情的情況下被限額，不少人氣得直接放棄使用。今年下半年以來，多家銀行發公告稱，將調整部分個人帳戶非臨櫃交易限額，儲戶點名中國銀行、建設銀行、農業銀行、江西銀行等金融機構，都限縮金額。

金融卡用戶均表示，自己是在不知情的情況下，被降低非臨櫃轉帳金額。其中一位金融卡用戶說，他沒想到自己的工資卡（薪資帳戶之金融卡）會被突然限額。今年7月份，他原本計劃取出中國銀行一筆幾萬元的資金，但無論是轉帳還是ATM取款，都沒成功，原因是超出單日轉帳金額。

讓他沒想到的是，名下一張用於還房貸的江西銀行金融卡，也在7、8月份時遭到限縮金額。這兩家銀行均在未通知的情況下，將他金融卡的手機轉帳限額降至每日2000元。

另據上海廣播電視台看看新聞14日報導，近日，有部分金融卡用戶表示，在不知情的情況下，個人金融卡也被調降轉帳額度。有人甚至連1000元都轉不出去。這些客戶認為，是銀行不希望資金流出，才對非臨櫃交易進行設限。

九派新聞今年1月曾報導，河南省平頂山市王姓女子表示，親姐姐轉帳給自己，希望取出5000元過年包紅包用，結果在中原銀行取錢時被刁難。報警後，花了近2個小時才將錢取出來。

對於調降金融卡轉帳限額，不少人認為，這是銀行在有意刁難，不希望資金流出而設限。而銀行人士卻稱，此舉主要是為了「防範電信詐騙」。

對此，中國網友評論說，「銀行系統真的應該好好整治一下，服務態度反差極大，存錢的時候是大爺，取錢的時候是孫子」。其他中國網友也說，「打著為你好的旗號，實際上是為了他們好」、「防詐應該去解決犯罪分子而不是解決儲戶」。

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