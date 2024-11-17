川普回歸嚇崩港商！全球第二大GPU生產商栢能集團撤離中國

外媒披露，為了規避美國可能擴大對中國科技出口管制，栢能集團（PC Partner）將總部遷至新加坡，傳出連顯示卡的生產線也將從中國移往印尼。（取自栢能集團YT）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，為了規避美國可能擴大對中國科技出口管制，全球第二大 GPU 製造商-港商栢能集團（PC Partner）將總部遷至新加坡，成立 PC Partner Singapore PTE Ltd，傳出連顯示卡的生產線也將從中國移往印尼。

科技媒體《HKEPC》報導，面對美國晶片出口禁令，市場傳出香港顯示卡生產商栢能集團將公司遷至新加坡，並於 15 日在新加坡 SGX 主板上市，股票代號為「PCT」。

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另外，顯示卡生產線亦會由中國遷至印尼，如此一來 ZOTAC、INNO3D、Manli 等顯示卡品牌，將可以推出輝達GeForce RTX 5090 型號的顯示卡產品，並符合美國商務部的出口管制。

報導指出，美中關係不斷惡化，美國對中國的高科技出口管制只會越來越緊。對於全球第二大顯示卡生產商栢能集團來說，將會帶來嚴峻的挑戰，「如果公司一直留在香港，未來輝達的高階GPU 型號一定不會有份」。

報導稱，栢能集團變身成為新加坡公司後，市場傳出輝達正在審核有關文件，如栢能集團沒有牴觸美國商務部法規，輝達有很可能對栢能集團供應 RTX 5090 GPU，屆時ZOTAC、INNO3D、Manli 等顯示卡品牌，將可以推出 GeForce RTX 5090 型號。

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