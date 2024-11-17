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空氣槍具殺傷力？玩具槍協會澄清：完全無法改造為真槍

2024/11/17 12:15

台灣玩具槍協會指出，以壓縮空氣作為動力的空氣槍（見圖），與殺傷力強的火藥子彈真槍或改造槍，「幾乎可說是完全無法改造」。 （記者廖家寧攝）台灣玩具槍協會指出，以壓縮空氣作為動力的空氣槍（見圖），與殺傷力強的火藥子彈真槍或改造槍，「幾乎可說是完全無法改造」。 （記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對空氣槍具真槍殺傷力的疑慮，台灣玩具槍協會指出，真槍與空氣槍是截然不同的物品，兩者動能、材質與結構皆不相同，以壓縮空氣作為動力的空氣槍，與子彈火藥作為動能的真槍或改造槍，「幾乎可說是完全無法改造」。

台灣玩具槍協會坦言，近年來協會與政府部門洽談後發現，官員很多從警方得來的玩具槍資訊，不少內容其實並不精準，甚至是偏誤。

玩具槍協會表示，各界常有的誤解是以為警方配戴槍枝就對空氣槍產業比較了解，但事實不然，時常見到警方破獲改造槍枝案，誤把空氣槍說成是「改造手槍」，擺設一排空氣軟槍展示，這類的任意置換概念或誤用，也容易造成各界混淆。

玩具槍協會強調，真槍與空氣槍是截然不同的物品，玩具槍並不能輕易改造成真槍，兩者的結構與動能都不同，玩具槍主要是以電力或壓縮氣體作為動能，射擊出塑膠或金屬彈丸，與真槍發射「子彈火藥」的火力是迥然不同，應與火藥真槍分開管理，低於20焦耳/平方公分以下的低動能空氣槍，應被排除在槍砲條例的適用範圍之外。

玩具槍協會坦言，警政署否決高動能空氣槍的製造外銷許可，理由是擔心流入國內市場，但從法規面上來看，十字弓、武士刀、真槍零件都可申請許可外銷，但唯獨空氣槍不可。

玩具槍協會呼籲，國內市場規模有限，產業必須打開外銷才能達到經濟規模，面臨中國、日本競爭壓力下，盼政府支持業者衝刺海外市場，而非以不合理的限制阻撓。

協會強調，「並無業者甘願冒險故意從事違法行為」，所謂流入市場之虞應屬多慮，盼望政府能補強法令，「內銷從嚴、外銷從寬」，務實建立業者的報備與查核制度，在治安無虞情況下，讓業者得以保有國際競爭力。

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