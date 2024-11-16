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台灣無人機聯盟再下一城 結盟波蘭進軍國際

2024/11/16 17:55

無人機聯盟主席胡開宏（左），與波蘭台灣工商協會主席巴特多博茲（右），共同簽署合作備忘錄，並由波蘭駐台辦事處處長高則叡（中）擔任見證人。（漢翔提供）無人機聯盟主席胡開宏（左），與波蘭台灣工商協會主席巴特多博茲（右），共同簽署合作備忘錄，並由波蘭駐台辦事處處長高則叡（中）擔任見證人。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕「台灣卓越無人機海外商機聯盟」再下一城，昨（15）日在經濟部的推動下，與波蘭台灣工商協會（Polish-Taiwanese Chamber of Industry and Commerce），簽署無人機產業合作備忘錄，聯盟主席胡開宏指出，聯盟是國際業者來台尋求合作的重要窗口，未來雙方未來可就無人機科技、全球整備、貿易商業方面成為策略夥伴，相互參與彼此國際商機活動，推廣無人機行銷與商業發展。

昨日簽署儀式由無人機聯盟主席胡開宏，與波蘭台灣工商協會主席巴特多博茲（Bartlomiej Dobosz）共同簽署，並由波蘭駐台辦事處處長高則叡擔任見證人。簽約儀式計有經濟部、工研院、台杉投資、卓越無人機海外商機聯盟協同主席、聯盟廠商、波蘭SKB公司、波蘭駐台辦事處、國防產業發展協會等國內外貴賓共45人出席這場盛大的活動。

這是繼美國奧克拉荷馬州之後，無人機聯盟的第二個「盟友」。台波雙方將於無人機產業國際拓銷、打造先進技術、供應鏈合作，並建立交流平台，促進雙方在國際產業上的競爭力。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」今年9月集結超過50家廠商，在經濟部號召下以國家隊之姿正式成立，期間的國際交流十分踴躍，漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席，扮演衝鋒與協調角色，漢翔不僅是技術輸出者，也代表台灣爭取政府對政府（G to G）的國際市場訂單，並依聯盟成員的核心技術，媒合最佳接單組合。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」有產業的投入、有政府的支持，政策的明確目標預期在2028年，將台灣的無人機產值10倍提升至300億元，具備月產能1萬5000架的實力，並成為亞太第一個無人機民主供應鏈中心。

波蘭駐台辦事處處長高則叡表示，非常榮幸應邀見證雙方的合作，台灣與波蘭已在多個領域發展夥伴關係，樂見在無人機領域進一步拓展國際銷售，共同努力深化雙邊產業。

波蘭台灣工商協會主席巴特多博茲表示，這是他2年內第七次訪台，深愛台灣溫暖的人和熱情，這次與台灣結盟備感榮幸，希望雙邊技術互補，促進無人機產業發展。

胡開宏表示，無人機市場在全球發展蓬勃，各國積極尋找「非紅供應鏈」更是關鍵趨勢。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」目前正持續整合成員能量，打造「短鏈」與「韌性」的堅實基礎，跨國交流也未曾停下腳步，台美、台波的商業策略都在進行中，共同朝向更好的願景邁進。

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