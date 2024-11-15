塵埃落定！拜登宣布對台積電補助 重要里程碑資金今年到位

美國總統拜登宣布對台積電在美國廠的補助獎勵，為紛擾多時的雜音畫下句點。（彭博）

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獲66億美元補助 魏哲家：有助加速在美生產最先進半導體

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統拜登今天（台北時間15日）宣布對台積電在美國廠的補助獎勵，為紛擾多時的雜音畫下句點。彭博等媒體稱這是晶片法實施的一個重要里程碑，資金將於今年到位。

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拜登政府宣布，美國商務部根據CHIPS（晶片法案）激勵計劃的資助機會，向台積電亞利桑那公司（TSMC Arizona）提供高達66億美元的直接資金。該項目是在先前於2024年4月8日宣布簽署的初步條款備忘錄，以及該部門的盡職調查完成後頒發。

補助將支持台積電計劃在亞利桑那州鳳凰城投資超過650億美元，在三座新建的領先晶圓廠。該部門將根據台積電亞利桑那州計畫里程碑的完成情況來支付資金。

白宮公布拜登摘要內容重點如下：

「兩年前，在我簽署《晶片與科學法案》後不久，我訪問了亞利桑那州，宣布台積電承諾投資美國、創造美國就業機會並支撐美國供應鏈。那天，我談到美國如何發明半導體，曾經製造了世界上近40%的晶片，但現在只製造接近10%的晶片，而且沒有製造最先進的晶片。我上任時決心改變這一現狀，此後我們兌現了這一承諾，促進了近4500億美元的半導體私人投資，創造了超過12萬5000個新的建築和製造業就業機會，並回流了關鍵技術」。

「今天與世界領先的先進半導體製造商台積電達成的最終協議將刺激650億美元的私人投資，在亞利桑那州建造三座最先進的工廠，並在本十年末創造數以萬計的就業機會。這是美國史上最大的外國直接投資綠地計畫」。

「台積電三座工廠中的第一座預計將於明年初全面投入使用，這意味著幾十年來美國製造工廠將首次生產用於我們最先進技術（從智慧型手機到自動駕駛）的尖端晶片，到為人工智慧提供動力的資料中心。今天的宣布是實施兩黨《晶片與科學法案》中迄今為止最重要的里程碑之一，並展示了我們如何確保迄今為止取得的進展將在未來幾年繼續展開，使全國各地的社區受益」。

拜登聲明內容請見：拜登總統關於台積電最終CHIPS獎勵聲明

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