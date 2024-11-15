晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

塵埃落定！拜登宣布對台積電補助 重要里程碑資金今年到位

2024/11/15 18:34

美國總統拜登宣布對台積電在美國廠的補助獎勵，為紛擾多時的雜音畫下句點。（彭博）美國總統拜登宣布對台積電在美國廠的補助獎勵，為紛擾多時的雜音畫下句點。（彭博）

相關新聞請見︰

獲66億美元補助 魏哲家：有助加速在美生產最先進半導體

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統拜登今天（台北時間15日）宣布對台積電在美國廠的補助獎勵，為紛擾多時的雜音畫下句點。彭博等媒體稱這是晶片法實施的一個重要里程碑，資金將於今年到位。

拜登政府宣布，美國商務部根據CHIPS（晶片法案）激勵計劃的資助機會，向台積電亞利桑那公司（TSMC Arizona）提供高達66億美元的直接資金。該項目是在先前於2024年4月8日宣布簽署的初步條款備忘錄，以及該部門的盡職調查完成後頒發。

補助將支持台積電計劃在亞利桑那州鳳凰城投資超過650億美元，在三座新建的領先晶圓廠。該部門將根據台積電亞利桑那州計畫里程碑的完成情況來支付資金。

白宮公布拜登摘要內容重點如下：

「兩年前，在我簽署《晶片與科學法案》後不久，我訪問了亞利桑那州，宣布台積電承諾投資美國、創造美國就業機會並支撐美國供應鏈。那天，我談到美國如何發明半導體，曾經製造了世界上近40%的晶片，但現在只製造接近10%的晶片，而且沒有製造最先進的晶片。我上任時決心改變這一現狀，此後我們兌現了這一承諾，促進了近4500億美元的半導體私人投資，創造了超過12萬5000個新的建築和製造業就業機會，並回流了關鍵技術」。

「今天與世界領先的先進半導體製造商台積電達成的最終協議將刺激650億美元的私人投資，在亞利桑那州建造三座最先進的工廠，並在本十年末創造數以萬計的就業機會。這是美國史上最大的外國直接投資綠地計畫」。

「台積電三座工廠中的第一座預計將於明年初全面投入使用，這意味著幾十年來美國製造工廠將首次生產用於我們最先進技術（從智慧型手機到自動駕駛）的尖端晶片，到為人工智慧提供動力的資料中心。今天的宣布是實施兩黨《晶片與科學法案》中迄今為止最重要的里程碑之一，並展示了我們如何確保迄今為止取得的進展將在未來幾年繼續展開，使全國各地的社區受益」。

拜登聲明內容請見：拜登總統關於台積電最終CHIPS獎勵聲明

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財