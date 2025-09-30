自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

獨家》因應美國關稅、缺工加原物料漲價 新北宣布10/1起建照自動延長2年

2025/09/30 12:03

新北市工務局宣布，自10月1日起，針對2023年1月1日至2025年12月31日期間已取得且仍有效的建造執照或雜項執照，自動延長建築期限2年，無須另行申請，協助業者穩健推動工程進度；圖為林口南勢國中的工地示意照。（記者羅國嘉攝）新北市工務局宣布，自10月1日起，針對2023年1月1日至2025年12月31日期間已取得且仍有效的建造執照或雜項執照，自動延長建築期限2年，無須另行申請，協助業者穩健推動工程進度；圖為林口南勢國中的工地示意照。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕面對美國對等關稅影響經濟、房市供給受限、住宅貸款額度緊縮，以及勞工短缺與原物料價格持續上漲等挑戰，新北市工務局宣布，自10月1日起，針對2023年1月1日至2025年12月31日期間已取得且仍有效的建造執照或雜項執照，自動延長建築期限2年，無須另行申請，協助業者穩健推動工程進度。

工務局長馮兆麟指出，營建產業是經濟發展的重要支柱，帶動龐大中下游需求，但近年缺工問題嚴峻，2025年第1季營造業空缺人數高達1.78萬人；同時，營造工程總指數今年5月較2023年1月上漲約1.86％，人力短缺未解，原物料漲幅卻持續攀升，施工進度受到嚴重衝擊。

馮兆麟表示，市府依據《新北市建築管理規則》第14條，決定延長建築物施工期限，以減緩業界壓力。隨著中央銀行資金管控趨嚴，台灣人口逐漸高齡化，勞動力不足已成工程延宕的主因之一，展延措施將能降低缺工與經濟環境帶來的衝擊，並為營建業創造更穩定的發展條件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財