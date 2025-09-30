獨家》因應美國關稅、缺工加原物料漲價 新北宣布10/1起建照自動延長2年

新北市工務局宣布，自10月1日起，針對2023年1月1日至2025年12月31日期間已取得且仍有效的建造執照或雜項執照，自動延長建築期限2年，無須另行申請，協助業者穩健推動工程進度；圖為林口南勢國中的工地示意照。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕面對美國對等關稅影響經濟、房市供給受限、住宅貸款額度緊縮，以及勞工短缺與原物料價格持續上漲等挑戰，新北市工務局宣布，自10月1日起，針對2023年1月1日至2025年12月31日期間已取得且仍有效的建造執照或雜項執照，自動延長建築期限2年，無須另行申請，協助業者穩健推動工程進度。

工務局長馮兆麟指出，營建產業是經濟發展的重要支柱，帶動龐大中下游需求，但近年缺工問題嚴峻，2025年第1季營造業空缺人數高達1.78萬人；同時，營造工程總指數今年5月較2023年1月上漲約1.86％，人力短缺未解，原物料漲幅卻持續攀升，施工進度受到嚴重衝擊。

馮兆麟表示，市府依據《新北市建築管理規則》第14條，決定延長建築物施工期限，以減緩業界壓力。隨著中央銀行資金管控趨嚴，台灣人口逐漸高齡化，勞動力不足已成工程延宕的主因之一，展延措施將能降低缺工與經濟環境帶來的衝擊，並為營建業創造更穩定的發展條件。

