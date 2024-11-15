獲66億美元補助 魏哲家：有助加速在美生產最先進半導體

對於美國商務部批准美國廠66億美元的補助款，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，這對於強化美國半導體生態系統而言是很關鍵的一步，有助公司加速發展在美國境內最先進半導體製造技術。（資料照）

相關新聞請見︰

塵埃落定！拜登宣布對台積電補助 重要里程碑資金今年到位

〔記者洪友芳／新竹報導〕對於美國商務部批准美國廠66億美元的補助款，台積電董事長暨總裁魏哲家透過新聞稿表示，邁入美國《晶片與科學法》階段，這對於強化美國半導體生態系統而言是很關鍵的一步，有助公司加速發展在美國境內最先進半導體製造技術，台積電感謝客戶、合作夥伴、當地社區與美國政府自2020年初開始至今的持續合作。

請繼續往下閱讀...

美國商務部指出，台積電亞利桑那廠位處美國境內（onshoring）半導體製造的最前線，對美國提升國家經濟競爭力、5G/6G及AI時代的領導地位，扮演著至關重要的角色。台積電亞利桑那廠為美國史上規模最大的外國在美直接綠地（greenfield）投資案，預計將創造超過6000個高科技、高薪的直接工作機會，並展現美國最先進的晶圓製造技術。

台積電美國亞利桑那廠經過四年來的施工，第一座廠終於落成正緊鑼密鼓準備量產，於今年四月展開試產以來，產出良率超過預期，先前傳出與台灣南科18廠的良率不相上下，預計明年上半年以4奈米製程展開量產。

台積電目前已宣布總計將投資三座晶圓廠，淑了第一座廠將準備量產之外，第二座晶圓廠採用下一世代奈米片電晶體結構的2奈米製程技術，預計於2028年開始生產。第三座晶圓廠預計將在2030年底採用2奈米或更先進的製程技術進行晶片生產。

台積電在美國亞利桑那州的三座廠總資本支出超過650億美元，比當初規劃的120億美元增達4倍以上。川普上任後，台積電是否會再加碼投資，將備受矚目。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法