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楊珍妮APEC會戴琪 推動台美經貿持續合作

2024/11/15 11:04

經貿辦總談判代表楊珍妮（左5）與美國貿易代表戴琪（左4）於APEC年度部長會議期間會面。（APEC台灣代表團提供）經貿辦總談判代表楊珍妮（左5）與美國貿易代表戴琪（左4）於APEC年度部長會議期間會面。（APEC台灣代表團提供）

〔特派記者徐子苓／利馬14日報導〕秘魯APEC峰會今天舉辦雙部長年會，我國由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國發會主委劉鏡清出席。楊珍妮在會後記者會表示，她已和美國貿易代表戴琪於會議期間會面，他們討論到推動雙邊經貿持續合作，「台美21世紀貿易倡議」首批協定待國會授權後就會生效。

據楊珍妮轉述，戴琪今天在會議期間，跟所有雙部長說，她應該是最後一次（參加APEC）。

楊珍妮說，她和戴琪會談時，討論到推動雙邊經貿進展，以及在多邊架構下持續合作的議題，我方感謝戴琪長期對台美經貿的支持，完成了台美貿易倡議首批協定的談判，美國貿易代表署已將第一階段相關的法規送交國會，國會也沒有再提出任何問題，目前階段是美國貿易代表署正在進行獲得國會的授權，若得到國會授權後，首批協定就會生效。

楊珍妮也和戴琪提到，經由台美談判，我國對國際經貿趨勢、貿易規則的建立有更深入瞭解，有助我國與其他國家進行經貿談判。

至於台美貿易倡議第二階段進度如何？楊珍妮表示，第二階段談判涵蓋農業、勞工和環境，這幾個議題在國際上本來就不容易談判，目前離明年一月（指拜登政府卸任）只剩下一個多月，第二階段不可能完成，因為有些議題台灣國內的相關法規必須做盤點，期盼新政府上台後，能夠持續就第二階段進行協商。

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