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美債年底前達5％！財管高層發出「債券義警」警告 透露「2行業」受惠

2024/11/14 15:29

財管高層發出「債券義警」警告，認為能源與銀行2大類股將受惠（法新社）財管高層發出「債券義警」警告，認為能源與銀行2大類股將受惠（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普大勝後，美股狂歡，再締新猷，不過，美財富管理Sanders Morris董事長布爾（George Bull）警告，「債券義警」將重返，預計美10年期公債年底前達5%，加上新政府的減稅政策，他認為，能源與銀行2大類股將受惠，並看好Enterprise Product Partners、 Energy Transfer與Veritex Holdings三檔潛力股。

「債券義警」一詞是指，那些試圖通過出售債券，或僅僅是威脅出售債券，對政府政策施加影響的投資者。

CNBC報導，在美大選後，投資人預期川普領導下，商界和收益將出現強勁表現，然而布爾警告說，債券市場存在“精神分裂症”，這可能會“助長股市的優柔寡斷，和一些調整”。

當美公債殖利率飆升時，股票通常會感到不安，尤其是成長型股票，因為更高的殖利率會損害其預期的未來收益。

在投資人非常擔心美國的稅收狀況會加劇通膨，他們認為，如果赤字不受限制地進入每年2兆美元的區域，「債券義警」將再次接管，尤其在新政府減稅下，預計財政赤字將上升，這可能導致政府借款增加，從而提高殖利率。

Bull預計美10年期公債殖利率將在今年年底前達到5%，他說，這種現象既是「鎖定高收益債券的機會，也是向川普新政府和國會發出的信號，即預算很重要」。這對尋求收入的人，尤其是退休人員和老年人來說，是有利的。

另在川普的減稅政策，布爾指出，川普可能會像他在第1個任期內那樣壓低稅收，他預期新稅種的徵收將“以模糊的方式”，例如對企業徵收最低稅和扣除額限制。

鑒於川普通過降低能源成本來對抗通膨的動機，能源行業是他正在關注的行業，他押注Enterprise Product Partners 和 Energy Transfer這2檔股票，這2公司的年度股息收益率分別為6.88%和7.58%。

銀行業也是Bull看好的行業，他將美國社區和區域銀行定位為“有吸引力”。雖然日他們已漲了不少，但仍遠低於之前的價格。憑藉強勁的經濟和更合理的監管，他們值得關注，而在銀行股中，他特別看好總部位於德克薩斯州的Veritex Holdings。

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