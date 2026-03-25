中東停火預期升溫！股匯齊揚、新台幣連2紅重返31字頭

中東停火預期升溫，股匯齊揚、新台幣連2紅收31.952元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普釋出美伊戰爭談判已有進展的訊號，市場對中東停火預期升溫，激勵台股今日開高走高，終場大漲逾800點；新台幣兌美元匯率則重返31字頭，盤中一度升底31.89元、勁揚逾1角，最後收在31.952元，升值7.6分，匯價連2紅，成交量放大至23.835億美元。

根據中央銀行統計，截至下午4時，美元指數上漲0.18%；主要亞幣走勢分歧，除新台幣升值0.24%外，其餘亞幣普遍走貶，其中韓元重挫0.69%、日圓貶0.4%、新加坡幣貶0.19%、人民幣貶0.18%。

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匯銀人士指出，新台幣此波升勢主要受台股強漲帶動，外資熱錢轉為匯入，加上季底將近，出口商拋匯需求陸續出籠，使新台幣升幅在主要亞幣中居冠。不過，由於美伊雙方對談判進展說法仍存落差，實際情勢仍待觀察，短線匯市走勢預料仍將由消息面主導。

台股今日終場上漲826.87點，收在33,439.11點，三大法人同步買超，合計買超507.58億元；其中外資終結連4日賣超，轉為買超363.27億元，成為推升盤勢主要動能。

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