幸運的39！全家和7-ELEVEN統一發票1000萬元得主都只花39元

全家便利商店本期（115年1-2月）中獎發票，特別獎1000萬元開出2組，幸運兒最低只以39元在冬山義成店購買兩瓶茶飲，即幸運中了1000萬元大獎。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商最幸運消費者在7-ELEVEN只花39元買民生用品就幸運中統一發票1000萬元大獎，全家便利商店本期（115年1-2月）中獎發票，特別獎1000萬元開出2組，幸運兒最低只以39元在冬山義成店購買兩瓶茶飲，即幸運中了1000萬元大獎。

另一位則在屏東愛圓店花費80元購買水、茶飲及咖啡，同樣一舉抱回千萬大獎。

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特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」鶯歌車站店、大里金大發店，幸運得主最低僅花費119元購買uno pasta奶油蒜香雞義大利麵及綠茶，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則以300元購買10杯Let's Café特大杯冰經典美式即喜迎大獎。

頭獎20萬元有3位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」新竹內湖店、台南車頭店及桃園莊敬店，最低僅花費59元購買瘋狂起司三明治搭配牛奶的早餐優惠組合，就幸運中獎。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出3組，獎落芎林綠獅店、三峽大勇店及內埔壽比店，其中一位幸運得主以53元購買夯番薯及茶葉蛋，即幸運抱走100萬大獎；另一位幸運兒則以47元購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水，就將百萬大獎帶回家。

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