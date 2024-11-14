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房市買氣轉冷！北台大案紛避風頭 年底僅1案突破百億

2024/11/14 10:47

11、12月北台唯一破百億的新案，是大同公司在新北市中和的資產活化案。（住展雜誌提供）11、12月北台唯一破百億的新案，是大同公司在新北市中和的資產活化案。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣轉冷，北台灣不少指標新案紛紛選擇延後推出，根據新案市調機構調查，11、12月北台灣僅有1新案總銷突破100億元，甚至超過200億元，另7案總銷落在50至100億元間，顯示不少大案不願強碰當前衰退買氣，反而採取觀望、避風頭的姿態。

根據住展雜誌彙整，11、12月北台灣唯一總銷突破100億元的新案出現在新北市中和，另7個逾50億新案，桃園有4個、台北市有2個，以及新北市有1個。

中和百億大案 為大同資產活化案

住展雜誌發言人陳炳辰指出，11、12月唯一破百億的新案，是大同公司在新北市中和的資產活化案，基地面積超過5000坪，為捷運萬大線連城錦和站聯開宅，實際總銷逾200億元。

陳炳辰指出，該大案原本規劃在928檔期推出，但偏遇大環境情勢急轉直下，公開時間遞延至11、12月。

至於，桃園市則4案總銷各達50億元，主要分布在青埔、中路重劃區，以及捷運A20站生活圈。

而台北市逾50億大案則出現在中山、大安等兩行政區，前者總銷落在70至80億元，主要看好捷運劍南站生活圈，後者則靠近科技大樓站。

陳炳辰表示，年底新案陸續曝光，可看出不少備受矚目的大案確定延後推出，包括台北市中正區、南港區、大同區，新北市三重區、中和區，以及桃園市中壢區、新竹市東區等區域指標案，雖然有可能因籌備不及未推出，但當前房市買氣不佳，應該是大案選擇避風頭的主要考量。

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