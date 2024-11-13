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郭國文：中國啤酒假「台南牛肉湯」包裝 低價攻台市場

2024/11/13 11:36

民進黨立委郭國文指出，中國製啤酒大量低價傾銷台灣。 （郭國文辦公室提供）民進黨立委郭國文指出，中國製啤酒大量低價傾銷台灣。 （郭國文辦公室提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕你看過台南牛肉湯包裝的中國啤酒嗎？民進黨立委郭國文今表示，中國製啤酒用低廉的價格進入台灣市場，尤其標章上還用台灣產品意圖強化「本土啤酒」，不只誤導消費者，也有低價傾銷問題。對此，財政部關務署表示，如果相關產業公會申請傾銷調查，且有影響產業發展的事實，8個月到1年內可以調查結束，若確認有傾銷事實可課徵反傾銷稅。

郭國文今在立法院財政委員會指出， 中國藉由專制國家之力，大力補貼啤酒產業，光是1年對1家業者可補貼高達20億元，讓中國製啤酒用低廉的價格進入台灣市場，造就不公平競爭，尤其標章上還用台灣產品意圖強化「本土啤酒」來行銷，例如台南牛肉湯等，不只誤導消費者，更有違反「酒標管理辦法」的嫌疑，財政部必須重視傾銷對本土酒類造成的問題。

他指出，過往跑攤看到大家都是喝綠色的台啤，這幾年則越來越多紅色包裝的中國製啤酒，中國啤酒在台灣的市占率過去10年爆增4倍，目前已達34%，財政部應確保啤酒業公平競爭。關務署長彭英偉表示，如果相關產業公會提出申訴，預料8個月到1年內可以完成傾銷調查。

另外，郭國文也建議，入境旅客攜帶免稅酒由現行1公升調整到2公升。對此，彭英偉表示，正在彙整產業界及相關主管機關意見，預計1個月內提報財政部。

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