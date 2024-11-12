各國發展半導體產業 歐3大晶片商：將推高生產成本

英飛凌（Infineon）等歐洲3大電腦晶片製造商的執行長都表示，美國、中國和歐洲政府都要求打造自己的半導體產業，將導致生產成本升高，對他們的業務而言，這是個日益嚴峻的挑戰。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）和意法半導體（STMicroelectronics）等歐洲3大電腦晶片製造商的執行長都表示，美國、中國和歐洲政府都要求打造自己的半導體產業，對他們的業務而言，這是個日益嚴峻的挑戰。

路透報導，在川普成功回鍋當選美國總統後，英飛凌、恩智浦和意法半導體的執行長，11日罕見同時露面指出，過去10年，他們的業務一直被不確定性和民族主義產業政策的趨勢影響。

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英飛凌執行長漢尼貝克（John Hanebeck）在慕尼黑舉行的電子會議上表示：「風險在於，我們會加速這個破碎化，供應端正在破碎化，而且可能隨著註定會發生的關稅增加而變得更糟」。

這3家公司都是汽車、電力控制和工業晶片的主要供應商。由於中國電動車市場蓬勃發展，3家公司在中國的業務都表現強勁。

意法半導體執行長謝利（Jean-Marc Chery）表示，在不同大陸重建供應鏈和生產鏈，以製造「中國歸中國」、「西方歸西方」的晶片，無論在材料還是工程方面，成本都居高不下，「所以，恭喜美國新總統！」

恩智浦執行長席佛斯（Kurt Sievers）表示，沒有哪個國家能夠主宰晶片產業，或獨立於其他國家之外，「如果可能這樣做，晶片將變得非常貴，以至於沒有消費者能負擔得起採用晶片的裝置。我相信隨著時間的推移，各國政府都會了解這點」。

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