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前10月稅收提前達標 全年可望高出預算數4千億

2024/11/12 18:41

財政部公布1至10月稅收3兆2951億元、創歷年同期新高。（記者鄭琪芳攝）財政部公布1至10月稅收3兆2951億元、創歷年同期新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布10月全國稅收3498億元、年增50.9%，累計1至10月稅收3兆2951億元、創歷年同期新高，年增9%，不僅提前達陣全年預算目標，且已高出615億元。財政部估計，今年總稅收將高出預算數4000億元、規模為歷年第3高。

根據統計，今年1至10月稅收3兆2951億元，較去年同期增加2728億元，以證交稅增加822億元、綜所稅增加637億元、營業稅增加448億元、營所稅增加428億元較多。財政部統計處專門委員梁冠璇指出，包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、特銷稅、房屋稅、契稅、印花稅、娛樂稅及房地合一稅，前10月稅收均創歷年同期新高。

其中，前10月營所稅1兆1013億元、年增4%，主因去年仍有免辦暫繳措施，基期較低；但去年上市櫃公司獲利下滑，使今年結算申報自繳稅款減少，抵銷部分增幅。前10月綜所稅7581億元、年增9.2%，主因利息所得扣繳稅款、房地合一稅、結算申報自繳稅款俱增。前10月營業稅5019億元、年增9.8%，主因國內需求穩定、電腦及其附屬單元、電子零組件、基本金屬及其製品等進口稅額增加。

另，10月證交稅213億元、創歷年同月新高，年增40.6%、連續18個月成長；前10月證交稅2420億元、創歷年同期新高，年增51.4%。梁冠璇表示，10月雖有輝達晶片設計瑕疵問題、美國總統大選等變數，導致股市投資觀望氣氛濃厚，但美國經濟仍屬穩健，且市場預期中國刺激經濟措施將發酵，推升中港股ETF交易量能，加上台積電法說會釋出利多，股市量能增加，帶旺證交稅表現。

房地稅方面，10土增稅70億元，排除農曆春節後，為今年來最低，年增22.1%；前10月土增稅749億元、年增21.7%。10月個人房地合一稅64.5億元、年增52.6%，增幅為今年最低，六都中，桃園市、台南市稅收負成長；前10月房地合一稅566億元、年增84.8%。
梁冠璇指出，隨著央行信用管制發酵，購屋需求轉趨保守，10月六都建物買賣移轉棟數月減1成3，連續3個月呈月減，且較去年10月減少。她表示，房地交易將回歸自住、工商使用的基本需求，包括央行推出下一波管制的可能性、美國聯準會（Fed）降息強度等，都將影響資金流向及房市後續表現。

梁冠璇指出，除證交稅、所得稅表現佳，零售、餐飲與製造業情況也不錯，可帶動營業稅收，預估今年全國稅收將高出預算數約4000億元、規模將是歷年第3高，也是連續4年稅收實徵數高於預算數，其中中央政府高出約3000億元。

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