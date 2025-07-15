台股大漲逾200點！新台幣貶破29.3元後震盪收小貶。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管關稅戰火升溫，台股今日疑似對相關議題反應鈍化，在外資強勢回流推升下，開低走高大漲逾200點；新台幣兌美元匯率震盪幅度擴大，早盤一舉貶破29.3元關卡，最低觸及29.382元，午後隨熱錢回流收斂跌勢，最終小貶0.6分，收在29.302元，連續兩日收黑，總成交量達15.505億美元。

加權指數今日強勢反彈，終場上漲220.97點，收在22835.94點，三大法人合計買超212.87億元，其中外資買超高達183.46億元，顯示資金動能轉趨積極。

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新台幣今日匯價隨美元走強開低，以29.32元、貶值2.4分開出，早盤最低一度下探29.382元，寫下近兩週新低。午後受到股市強彈、資金回流激勵，最高反彈至29.225元，單日震盪1.57角，波動幅度較前幾日略為擴大。

根據中央銀行統計，截至下午四點，美元指數小漲0.06%，主要亞幣則呈現分歧走勢，日圓貶值0.24%、人民幣貶0.06%、新台幣貶0.02%，韓元與新幣分別升值0.18%與0.03%。

匯銀人士指出，市場避險情緒受到歐盟擬聯手日本、加拿大反制美國對等關稅的消息推升，使美元盤中走強，美元指數一度站上98高位。不過，美國總統川普隨後表示，8月1日對等關稅正式生效前仍有談判空間，短線緩解部分避險壓力，美元午後略為回落。

目前市場焦點轉向今晚即將公布的美國CPI通膨數據。匯銀人士認為，若數據高於預期，恐加劇對美聯準會延後降息的預期，美元續彈，亞幣將再度承壓；反之，若通膨數據疲弱，市場對聯準會降息預期升溫，美元回落、新台幣有望隨亞幣走升。不過，在台美談判未果、對等關稅仍有不確定下，資金流向仍可能反覆，匯銀人士認為，新台幣短線仍以區間整理為主。

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