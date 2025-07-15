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輝達H20解禁引發中企搶購 「白名單」先曝2大咖

2025/07/15 18:04

輝達表示已獲美國批准恢復在中國的H20 AI晶片銷售，促使中國企業紛紛下單。（取自網路）輝達表示已獲美國批准恢復在中國的H20 AI晶片銷售，促使中國企業紛紛下單。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達表示已獲美國批准恢復在中國的H20 AI晶片銷售，促使中國企業紛紛下單。此前，執行長黃仁勳與美國官員會面，並開發符合美國出口法規的客製化晶片。儘管面臨競爭和過去的限制，輝達仍將中國視為關鍵市場，對營收有重大影響。

兩位消息人士告訴路透，中國企業正爭相購買輝達的H20人工智慧晶片。

知情人士稱，中國企業已爭相訂購這些晶片，而輝達隨後需要將這些晶片提交給美國政府批准。他們還補充說，網路巨頭字節跳動和騰訊正在提交申請。一位消息人士還稱，這一流程的核心是輝達為中國公司製定的「白名單」（whitelist）。

字節跳動和騰訊尚未回應置評請求。輝達也未回應關於「白名單」的置評請求。

輝達在聲明中表示，正在向美國政府提交申請，恢復對中國銷售H20圖形處理器（GPU），預計很快就會獲得許可。黃仁勳正在北京訪問，並將於週三在一場活動上發表講話。

黃仁勳週二在中國國家電視台中央電視台接受採訪時表示：「中國市場規模龐大、充滿活力、高度創新，同時也是眾多人工智慧研究人員的家園」；「因此，對美國公司來說，紮根中國市場確實至關重要。」

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